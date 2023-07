Edil Lucas Trindade del Partido Nacional denuncia «persecución y caza»de Albarenque a conductores de vehículos utilitarios

Incorporada a red de JDS el día 10/7/2023

Tiene la palabra el señor edil Lucas Trindade.

SEÑOR TRINDADE.- Muchas gracias, señor presidente.

En estos últimos días hemos tomado conocimiento de lamentables

situaciones que aquejan y tienen como destino perjudicar a los trabajadores de Salto.

Concretamente y presuntamente por orden del Director Albarenque y con

anuencia del Dr. Lima en su calidad de Intendente de Salto, se estaría persiguiendo a

trabajadores que utilizan vehículos utilitarios para trabajar diariamente en reparto, como

por ejemplo a comercios minoristas, en definitiva, gente honesta trabajando

honestamente. Esto, mientras el departamento -como todos sabemos- atraviesa una

clara y notoria dificultad a raíz de la crisis cambiaria en Argentina.

Se han «incautado» vehículos utilitarios y montacargas. En el caso de los

utilitarios se trataría de vehículos de no más de 4.000 kilogramos. La reglamentación

vigente, o sea el Permiso Único Nacional de Conducir, habilita a conductores con

categoría A, la famosa libreta, a conducir automóviles y camionetas de hasta 9

pasajeros, con un peso total de basta 4.000 k. ¿Cómo se componen esos 4.000 k? Carga

más peso bruto total, que equivale a la tara, donde estos utilitarios estarían incluidos.

Con un criterio testarudo, tozudo, terco y con falta de criterio total, el

Director Albarenque ha ordenado perseguir y «cazar» a los conductores de estos

utilitarios, con el argumento de que los mismos deben tener libreta categoría B, cuando no, en realidad, tienen que tener libreta A. además de multarlos con multas por encima de los $ 50.000, más el guinche, que curiosamente el mismo no está habilitado, no tiene habilitación SUCTA, carece además de aprobación del ingeniero metalúrgico.

Claramente se persigue a trabajadores por infracciones que en la realidad

no existen, realizando «incautaciones» ilegítimas, pues se les exige tener libreta B (que es una libreta profesional) para conducir un utilitario, cuando legalmente la categoría A

o la categoría amateur, habilita a quien la tenga a conducir utilitarios hasta 4.000 k tal

como son los «incautados».

Además, es necesario destacar que los utilitarios son objeto de maliciosas

maniobras del Director Albarenque son catalogados como utilitarios livianos y no se les exige las inscripciones en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni tampoco las

habilitaciones de SUCIA, que es la unidad regulatoria.

Demás está decir, que lo anteriormente no es caprichoso sino que son

aseveraciones y afirmaciones fruto del correcto asesoramiento en el Ministerio de

Transporte y Obras Públicas, Policía Caminera, SUClVE y la UNASEV, que es la

unidad regulatoria.

Como corolario, tenemos además la persecución a los trabajadores del

Mercado Regional de Frutas y Verduras de Salto, donde de manera inverosímil y

fantástica se ha incautado y obligado a empadronar autoelevadores, que son

herramientas de trabajo de los que hay decenas en Salto, pero curiosamente, solo los

que trabajan en dicho mercado son objeto de persecución. ¡Qué raro!

1–Es imperativo denunciar estos hechos y poner en conocimiento al

público y a la ciudadanía salteña. y además reafirmar que no dejaremos que estos

atropellamientos continúen sucediendo, máxime, teniendo en cuenta que el jefe comunal grita desidia en todos los medios locales y sin duda en los nacionales, a lo largo y ancho del país, embanderándose con las dificultades que actualmente viven los trabajadores y, por otro lado, curiosamente, los perjudica a través acciones de un director de su gobierno departamental, ello sin sustento legal alguno.

Solicitaremos los informes pertinentes y se actuará en consecuencia.

Muchas gracias, señora presidenta.

