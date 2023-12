Quienes critican barrios privados de Salto no lo hacen con los de Canelones y Montevideo», dijo Cesio.

El coordinador general de la intendencia de Salto, Dr. Juan Pablo Cesio, se manifestó contrario a declaraciones realizadas por dirigentes locales de izquierda que no comulgan con el gobierno de Lima en cuanto a los barrios privados y dijo que lo de ellos es una postura contradictoria.

Cesio mencionó que «las candidaturas del Frente Amplio por la línea del compañero Andrés se irán definiendo en las distintas instancias. Hay que ver si Alvaro Lima tiene ganas de ser reelecto y que respaldos tienen. Yo en la actualidad estoy trabajando con Eduardo Varela Minutti con un grupo de jóvenes que tiene que son bienintencionados con ganas de hacer cosas por Salto y por el país. Yo no participo de otro grupo que no sea el de Eduardo, no se de otros acuerdos. Varela Minutti tiene una muy buena proyección aunque se que no tiene apuros».

Cesio agregó, además, que «nadie tiene un aparatito para medir quien es más frenteamplista que otros. Yo no soy quien para juzgar a un frenteamplistas, nadie tiene eso. Quien tiene la verdad?. Como se va a señalar con el dedo a un frenteamplista?. Yo no voy a defender a Lima porque él sabe defenderse muy bien y llegó a donde llegó por saber hacerlo. Escucho discursos de Andrés que son con más contenido frenteamplista que aquellos que se sientan en una computadora o en un celular yodo el tiempo a tirar palos. Yo les pido que se paren en Canelones y Montevideo y vean si no existen barrios privados y muchos que hoy critican las modificaciones del plan director en Salto, no los veo criticando lo mismo en el sur. Hay una serie de compañeros, que piensan distinto, han presentado en su momento doble listas con Lima y Marazzano en la última elección. Muchos de los que están generando determinadas críticas a la gestión de Lima en la intendencia, no tienen memoria, no se pueden parar en el púlpito a criticar a nadie. La crítica a losn barrios residenciales en Salto de parte de algunos compañeros es ideológica y no técnica y muchos van a votar a Orsi por lo que me obliga a preguntar que averiguen quien fue el inventor de ese sistema y si en Montevideo no existen. El Frente Amplio en Canelones no tiene cinco años de gobierno pero eso de los barrios residenciales pero eso no se critica. Hay que priorizar la vivienda a quienes lo necesitan pero también darle la posibilidad a otra franja de la población que puede acceder a una mejor calidad de vida».