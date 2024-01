Malaquina confirmó entre 15 y 18 listas para junio del 2024

El candidato a la intendencia del Partido Colorado, quien presentara sobre el final del año un nuevo acuerdo político, Marcelo Malaquina, detalló las sensaciones de lo vivido desde su corta carrera política con una marca impuesta desde su apellido, a lo que significó el final del año y las consecuencias en positivo del acto de su presentación en Círculo Sportivo confirmando que para las nacionales su acuerdo político presentará entre 15 y 18 candidatos a la diputación por cinco corrientes de pre presidenciables que conforman ese acuerdo.

Malaquina destacó en diálogo con Quinto Elemento que «terminó el año un poco mejor de lo que uno pensaba a principios del mismo. Ha sido un crecimiento muy grande pero asumimos las responsabilidades de la coyuntura política que vive en nuestro departamento. Asumiendo además que nos preparamos para esto y a pesar de pensar que los pasos debían ser más lentos, las oportunidades hay que aprovecharlas y si uno se siente capacitado para asumirlas no hacen más que darnos satisfacción las decisiones tomadas».

EFECTO LANZAMIENTO

Malaquina reconoció que desde el lanzamiento de su canidatura se generó que «muchos de los que estaban en duda en su momento necesitaban ver algo importante, distinto y desde la semana anterior venimos con varias reuniones con gente común y gente de otros partidos que se quieren unir a trabajar. Yas hace un tiempo comenzamos las conversaciones y hoy con una definición más firme nos permite seguir conversando, seguir charlando».

El candidato a la intendencia, que confirmó no va a participar en ninguna instancia electoral hasta las departamentales pidiendo el voto de confianza para la intendencia, adelantó un corto descanso, «resolvimos con mi familia que desde el 24 hasta el 2 o 3 de enero me voy a dedicar exclusivamente a mi fam ilia pero de enero a junio en miras de lo que uno tiene pensado, mayo del 25 sin parar, es que en lo personal estaremos descansando solo esos días para recuperar las energías con la familia. Muchos piensan que habría que comenzar en febrero a trabajar pero yo soy un convencido que al lado de la gente se debe estar desde el vamos».

Reconoció Malaquina que para pedir el voto de confianza a la intendencia no es suficiente un apellido sino que es necesario delinear un programa de gobierno, «hace un montón de tiempo que venimos con ideas y proyectos. No solo en cuestiones en las que uno tiene un convencimiento propio sino en los mismos temas que presenta la gente. Ellos mismos presentan el problema y las soluciones. Evidentemente que tenemos un par de puntos interesantes que hay que trabajarlos, no hay que salir a difundirlos sin conocimiento, no creo que sea bueno presentar un programa de gobierno antes de saber si vamos a ser o no el candidato del partido en la coalición pero si mostrar a la gente cuales son los problemas y cuales son las soluciones que tenemos pensadas».

PROGRAMA DE GOBIERNO

Adelantó Malaquina que el equipo de trabajo de un programa de gobierno el año que viene deberá estar trabajando y que en esos temas ingresa el Parque Agroalimentario, «es el sueño que tiene uno para cambiar una matriz económica del departamento que vive una situación muy compleja desde el punto de vista económico y laboral. Lo pensamos, lo imaginamos, con Aquiles Mainardi trabajamos juntos y separados y pensamos que es algo real. Para mí, seguramente, en un plan de gobierno departamental de mi sector sea fundamental. No solamente porque se trató en la época de papá sino que creemos realmente le puede cambiar la matriz laboral al departamento».

Ante ello agregó Malaquina que son conscientes que «se puede comenzar desde el aquí y el ahora».

Con respecto a la posibilidad de diálogo con Coutinho, el entrevistado dijo que es posible, «no existe ningún tema personal si diferencias políticas. En algún momento se tiene que dar, él tiene buen relacionamiento con algunos de los actores de mi acuerdo político, yo la tengo con algunos dirigentes del Vamos Salto, no se ha dado esa conversación que creo que se va a dar el año que viene. Nosotros encabezamos un proyecto político distinto, no desde la crítica sino tratando de construir algo nuevo. Las urnas resolverán quien dirige los destinos del partido desde el 2025».

NO PARTICIPA ELECTORALEMENTE EN EL 2024

En cuanto al asumir que las internas son una competencia de estructuras, Malaquina mencionó que «si, es así pero creo que el hecho de plantear un modelo de elección nuevo con el Partido Colorado presentando un solo candidato a la intendencia es una forma de explicarle a la gente que tome una decisión. La gente deberá diferenciar que quiere. Es un escenario nuevo pero más allá de las estructuras apelamos al voto de la gente en el sentido que si se quiere algo nuevo, acá existe eso».

Malaquina dijo que el sector que integra es porque no gustaba la realidad política, «podría haber dicho que podía presentarme en octubre si la gente quiere que yo participe como candidato a diputado y tomé la decisión de ir exclusivamente a la elección del 25 y esto me puede costar carísimo y lo sé porque si en junio pierdo no me presento en octubre y no me presento en mayo. En momentos en que estamos agarrando un poquito de músculo político y puede pasar como riesgo que pase una elección sin participar si es lo que la gente decide esperaré al 2030. Por la gente que me había pedido durante mucho tiempo me comprometí a no participar electoralmente en nada durante todo el año que viene».

Finalmente, Malaquina dijo que entre 15 y 18 candidatos a la diputación se presentarán a las internas, «es una estrategia política y desde febrero se verá la potencia política de este sector».