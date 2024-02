Abandonado, triste y apagado.

Estos han sido algunos de los adjetivos calificativos con los que nos han descrito sobre cómo ven, y cómo vemos también nosotros, a la ciudad de Salto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir en Salto, al candidato a la Presidencia de Álvaro Delgado y estuvo acompañado por Senadores, Diputados, Intendentes y otros dirigentes políticos, de distintos lugares del país.

Fue unánime la visión del departamento que tiene cada uno de ellos, usaron esos calificativos que colocamos de título de esta nota opinión, que cada uno de ellos uso para describir como lo que veían de Salto. Incluso, alguno de ellos, como el intendente Olivera clasificó a las personas que existen hoy en la actividad política. Según él, en el mundo de hoy, están los que hacen y los que no hacen. Pero inmediatamente, al darse cuenta que estaba en Salto, agregó una tercera opción, también están, los que no están.

No solamente esta es una visión que tienen y tenemos, varios dirigentes políticos, sino por estos días donde el turismo se acerca al departamento, que dicho sea a paso vemos que ha sido poco, nos ven de una manera similar. Se terminaron aquellos años de una zona de Daymán desbordada de campamentos, se terminaron aquellos años donde ir y venir a las Termas, era casi como un paseo en la costanera de los domingos.

En los últimos días, hemos decidido recorrer el departamento con una mirada más profunda, para realmente ver si estos adjetivos calificativos que nos señalan tantas personas, es lo mismo que nosotros sentimos. Algunos de los que comentaban esto hacia un tiempo que no venían y otros no tanto, pero todos notaban eso y realmente a veces uno, al estar día a día acá, al tratar de estar permanentemente pensando en cómo hacer para ayudar y colaborar al departamento, no vemos o no queremos ver, esta situación que rompe los ojos a los de afuera. Quizás por ese profundo sentimiento de orgullo Salteño que tenemos, es que no queremos ver cuál es el estado de situación, de nuestra ciudad.

Realmente hoy la ciudad de Salto se encuentra destruida, abandonada y sin esperanza de su gente, lamentablemente hoy son muchos los jóvenes deciden irse de nuestro departamento, cuando supimos recibir a tantos. Viendo toda esta situación e que una vez más denunciamos esto, no es la primera vez que hablamos de este tema, sino que hace mucho tiempo que venimos insistiendo con esto porque estamos convencidos, que es necesario recuperar y devolverle el orgullo a los Salteños.

Salto tiene que volver a ser lo que fue, queremos desde lo más profundo de nuestro ser, trabajar para recuperar Salto y es por eso, que volvemos a insistir a más de un año de la elección departamental, que es necesario cambiar porque no podemos vivir en la desazón, no podemos vivir en la tristeza, no podemos vivir en la dejadez que hoy Salto tiene.

Nuestros hijos no se lo merecen, nuestros nietos tampoco y no le podemos fallar quienes nos mostraron, nos enseñaron y nos dejaron, otro Salto, a nuestros mayores.

Carlos Silva

Edil, Espacio 50

Partido Nacional