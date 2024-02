Eduardo Sanguinetti será el próximo Ministro de Turismo

El anuncio lo realizó el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, tras conocerse el trascendido de que el cargo le había sido propuesto a su hijo, Julio Luis Sanguinetti.

Eduardo Sanguinetti, actual asesor legal de Tabaré Viera, será el nuevo ministro de Turismo. El nombre propuesto por el sector Batllistas del Partido Colorado fue aceptado por el presidente Luis Lacalle Pou.

El anuncio lo realizó el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, tras conocerse el trascendido de que el cargo le había sido propuesto a su hijo, Julio Luis Sanguinetti.

Sanguinetti, quien meses atrás renunció a la vicepresidencia de UTE, declinó ocupar la titularidad del Ministerio de Turismo, cargo que le pertenece a su sector político.

«Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de UTE estos años, mi Partido Colorado y Batllistas me honran ofreciéndome el Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año!», publicó Sanguinetti en la red social X.