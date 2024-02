Viva el amor !! 3 hombres se unieron en matrimonio en Uruguay

Max Adoue, Guillermo Picart y Guillermo Mendizábal dieron el «sí» en una simbólica unión que celebraron este fin de semana junto a amigos y familiares.El amor no tiene edad ni género y en muchos casos, tampoco está limitado a dos protagonistas solamente. Este fin de semana una boda simbólica desarrollada en un reconocido local de eventos en El Pinar marcó precedentes: tres novios dieron el sí para celebración y festejo con sus amigos y familiares.

Se trata de Max Adoue, Guillermo Picart y Guillermo Mendizábal, quienes llevan casi cuatro años de relación en la modalidad de «unión múltiple» o «matrimonio trial», como fue presentado el vínculo durante la boda.

Los novios, impecablemente vestidos por el diseñador Marcelo Roggia, lucieron trajes blancos y sellaron su amor con un beso triple con el Arroyo Pando de fondo. «Ser pioneros no es fácil», comentó quien llevaba las riendas de la ceremonia. El «trimonio» se coronó con un aplauso cerrado de los invitados.los tres ejecutivos de diferentes compañías, tendrán también un nuevo comienzo como casados. Planifican mudarse a Luxemburgo, donde continuará su vida amorosa y laboral, según anunciaron en redes sociales.

En estos casi cuatro años, los novios han sido socios ideales en materia de viajes: compartieron postales desde Londres, Tailandia, Ushuaia, entre otros destinos.

«Solo 3 años ya pasaron pero parece que hace una cantidad que nos conocemos. Casamientos, aprender a esquiar, subir una montaña, el crecimiento de cada uno y de los tres juntos, todas las cosas que suceden en un solo año. Todos los años me sigue sorprendiendo el potencial que tengo y tenemos cuando estamos juntos, siempre todo lo que hacemos juntos se potencia y lo que no, estamos siempre acompañándonos. Me inspiran, los admiro y lo son todo. Los amo muchísimo, por mucho más años juntos», escribió Picart en el aniversario número 3 de la pareja de tres