Juez Dr.Aguirre aplazó hasta el 5 de marzo decisión de Proceso por difamación e injurias a jerarcas y funcionario de intendencia

El Juez en lo Penal Dr Paulo Aguirre comunicó a las partes involucradas en el proceso basado en la ley de prensa , llevado adelante por la Sra. Patricia Spinelli contra funcionarios de intendencia de Salto, que su resolución será emitida el día 5 de marzo a las 15y30 horas. La Sra.Patricia Spinelli demandó al Dr.Cesar Sánchez, Alejandro Bermúdez y Juan Carlos Gómez por difamación e injurias,en medios de comunicación. El Fiscal Rodríguez Carrete solicitó archivar la causa, el sobreseimiento de estas personas, por entender que no cabía los delitos mencionados . Pero la demandante apeló a proceso privado y el lunes pasado lo presentó, hoy jueves después del mediodía, Aguirre les comunicó que este martes 5 dará a conocer si da lugar a la demanda o no. El argumento del Juez fue «lo voluminoso del expediente y por eso utilizaré los tres días que me habilita ésta ley».