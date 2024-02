Ruta 3 km 377 ómnibus embistió de atrás a camión con palos, tres lesionados

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA CAMINERA

REGIÓN IV

DESTACAMENTO EN PAYSANDU

FECHA: 29/02/24.

HORA: 04:50.

LUGAR: Ruta 3 km 377.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.- NO FATAL CON LESIONADOS – L:3 COLISIÓN DE VEHÍCULOS EN MARCHA POR ALCANCE

CONOCIMIENTO: Siendo la hora indicada comunica el Sr. Fabricio CHIAPPA vía telefónica que conducía un Camión cargado de palos y que habría sido embestido desde atrás por un Ómnibus, indicando que habría personas lesionadas en el ómnibus.

RESPUESTA: Concurre el móvil SMI 4921 a cargo del Sgto. W. MACEDO el que arriba hora 05:00.

CAUSAS: Manifiesta el conductor del ómnibus que cuándo vió al camión ya lo tenía encima, no dando el tiempo de respuesta para maniobrar.

SITUACIÓN: En el lugar informa el móvil que se trata de un Ómnibus que embiste de atrás a un Camión cargado con palos, resultando 3 personas lesionadas procediendo a trasladar a 2 de ellos a COMEPA de Paysandú. Ruta parcialmente obstruida y se hace presente personal de Seccional 5ta a cargo del Cabo MARTINEZ con personal.

VEHÍCULOS Y PERSONAS: 1) Camión marca VOLVO matrícula JTP2743, Semirremolque marca RANDON, matrícula JTP2756 ambos con seguro de MAPFRE Nro. 00040000263930/202400400004091, vigente al 28/02/2025 y APLUS vigente al 10/03/2024, conducido por el Sr. Fabricio Andrés CHIAPPA COSTA, O/S/36, C.I.4.390.980-5, domiciliado en Orestes Lanza Nº185 en Salto. PUNC cat. «DEF» N.º C.I de la I. D de Salto vigente al 25/03/2025. Se le realiza prueba de espirometría mediante Acta Nº1357 con resultado “NEGATIVO”.

2) Ómnibus de la Empresa Plama, matrícula JTU0048 que viajaba con 18 jugadores de la Selección sub 18 de Paysandú, más 10 acompañantes, conducido por el Sr. José Antonio VILLANUEVA MATTOS, O/D/53 años, C.I.3.316.543-3, domiciliado en Avda. Gral San Martín Nº1521 en Paysandú. PUNC Cat «DEF» N.º C.I de Paysandú vigente al 02/04/2029, se realiza prueba de espirometría mediante Acta Nº1358 con resultado “NEGATIVO” trasladado por Ambulancia mat. IAM 1112 de SIET a cargo de la Dra. DOTTI a COMEPA dónde Dra. Rosario LOIS mediante certificado Nº71547 le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO”. ACOMPAÑANTES LESIONADOS:

1) Christián LA PAZ PAZ, O/S/32, C.I.4.625.880-5, domiciliado en Gral. Luna Nº1652, departamento de Paysandú. Visto en COMEPA por misma facultativa mediante certificado Nº 71548 le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO”.

2) GUSTAVO ALBERTO VIDART LEYRA, O/D/60, C.I.2.990.537-6, domiciliado en Montecaseros Nº1598 bis, departamento de Paysandú. Visto en COMEPA por misma facultativa mediante certificado Nº71549 le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO”. Éstos últimos dos trasladados por personal policial de Caminera.

RESOLUCIÓN FISCAL: Por parte de Seccional no se enterará a Fiscalía, debido a que se trataría de lesiones leves, manifiesta Ofl. Torres.

AUTORIDADES: En el lugar se hicieron presentes en móvil SMI 4921 el Sgto. W. MACEDO, móvil SMI 4181 a cargo del Sgto. M. GARAFONI y Agente R. HERNANDEZ. Personal de Seccional 5ta a cargo del Cabo MARTINEZ, Policía Científica a cargo del S.O.M MILAN.

PLANIMETRÍA: Zona de pendientes para ambos lados, noche sin iluminación, la ruta se mantuvo parcialmente obstruida por 2 horas, y totalmente obstruida por 8 minutos, se canalizó en la zona por parte de ésta Policía.

S.G.S.P: Nro. 19089765