Se fue Elbio Machado de Dirección de Obras y del limismo , a militar por «valores solidarios y éticos de nuestro Frente Amplio»

Ayer fue mi último día como Director de Obras de la Intendencia de Salto. Me voy tranquilo, el equipo humano queda organizado, con planes y proyectos para llevar adelante hasta que finalice este gobierno departamental en Julio de 2025.

Me llevo la alegría inmensa de haber compartido con tantas compañeras y compañeros donde aprendí, crecí y pude hacer lo que más me gusta: trabajar y lograr transformar la realidad de barrios enteros de nuestro querido Salto.

Gracias a los integrantes del equipo de gobierno, se vienen nuevos desafíos que nos van a encontrar juntos, trabajando mucho para que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno en nuestro hermoso país. La gente, la que menos tiene, lo necesita.

A partir de hoy el 100% de mis energías van a estar al servicio de conseguir ese objetivo, para eso creamos el Espacio Abierto Frenteamplista, allí estamos de puertas abiertas para todos los que quieran sumarse a una militancia comprometida con los valores solidarios y éticos de nuestro Frente Amplio.

No me voy para mi casa, me voy a recorrer como siempre los barrios y la campaña y a dedicarme por entero a ese objetivo. Vamos a volver a cambiar la realidad de nuevo para que la gente viva mejor.

Nada mejor que el afecto y el cariño que estoy recibiendo en estas horas por asumir este nuevo desafío.

Elbio Machado 🔴🔵⚪️💪👍

Espacio Abierto Frenteamplista.