Quinto Elemento lo adelantó, Lima promovió asentamiento en Costanera Sur,otra vez …y van..

Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización.Verificada la existencia de actividades que indiquen:a)La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.b)La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de: fraccionamiento; loteo y construcciones.La Intendencia Municipal deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes.Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles, decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes.En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso al predio para proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 15.750, de 8 de julio de 1985 y toda otra legislación vigente.

CONCLUSIÓN:

Queremos que se cumpla con la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA y con las LEYES vigentes y que se impida el crecimiento de asentamientos en zonas costeras patrimonio de todos los ciudadanos salteños.-



ATTE: Ciudadanos salteños en defensa de sus derechos que presentan esta nota a la COM VEC ARENITAS BLANCAS VILLA MAGUEY

Acompaña : Comisión vecinal Arenitas Blancas y Villa Maguey



C/C: JUNTA DEPARTAMENTAL

