Con tu plata obvio! Intendencia de Salto contrató Periodista de Montevideo por «promoción»y es especialista en marketing electoral

A fines del mes de diciembre el Coordinador de comunicaciones de intendencia de Salto, solicitó obviamente, por orden del intendente de Salto Andrés Lima que, mediante resolución Ernesto Castro extendiera el contrato «por razones de coordinación y promoción» por 6 meses más a Fabián Cardozo Colina , periodista de Montevideo, ex periodista de Canal 5, Fue corresponsal en Uruguay de la cadena TELESUR y de Radio Nacional Buenos Aires (AM870). Fue integrante del departamento de prensa de 1410 AM Libre, del programa Primer Voz de esa emisora, del Departamento de Prensa de CX 36 Radio Centenario y de Visión Nocturna en Radio Uruguay CX 26. Trabajó en prensa escrita en los diarios Últimas Noticias, La Juventud, semanario Crónicas Económicas y Siete sobre Siete.Fue Presidente de APU dónde renunció en octubre 2023 para dedicarse a proyectos personales,dijo.Es «especialista en comunicación política» dice en su red social , ya intendencia de Salto lo contrata por arrendamiento de servicios,para que ,con que fin sería no? No otro que formar parte del equipo de campaña del intendente Andrés Lima.La renovación del contrato fue el 18 de diciembre» mismos términos dice la resolución , y «próximo a vencer» o sea que mínimo su contratación desde julio 2023 y ahora hasta junio en principio.

A continuación la documentación al respecto, resolución de contratación firmada por Lima y Chiriff , obviamente.De monto aquí no se habla, bueno sería un pedido de informe para conocer el monto que el pueblo de Salto le paga al comunicador Fabián Cardozo Colina,por marketing electoral a Lima Presidente.A continuación les dejamos notas dónde Cardozo habla o realiza notas de Lima en medios capitalinos ,con fecha julio y setiembre 2023….se asombran?Mismo tema, diferentes medios,mismo periodista , contra el gobierno nacional y en medios en los cuales además trabaja….

