Dra. Blanca Hakembruch: «Malaquina impide nuestro retorno a la Lista 1»

La Dra. Blanca Hakembruch, integrante de la Lista 2000 del Partido Colorado que postula como candidato a la diputación a Juan Antonio Cardozo, dijo que se trata de un espacio que defiende el batllismo, «en la Lista 1 pedimos licencia porque estando allí no podíamos seguir la línea del Dr. Julio María Sanguinetti. Eso fue doloroso porque entendemos que eso fue demasiado, muy duro».

La dirigente colorada citó además dichos de Malaquina en Diario Cambio, «dijo que quería ser claro, que nosotros no lo íbamos a acompañar porque a la hora de elegir el candidato colorado no votan en el sub lema Malaquina Intendente. Nos cerró la puerta para volver pero además no quiere que lo acompañemos debería ser claro, nosotros no somos integrantes de un cartel narco,por ejemplo».

Además agregó que «yo soy de la Lista 1 incluso antes que naciera Malaquina. Es insólito que un candidato no quiera a un grupo. Yo entiendo todo pero esto de no poder ir en la línea de Sanguinetti atentaba con nuestra propia historia».