Sin licencia intendente?Lima y Albarenque juntos de reunión política esta mañana en el Cerro

Este lunes a la mañana propicia para otra de las reuniones políticas del intendente Lima. No solicita licencia pero en auto oficial HIM 1313 se dirigió a un domicilio en calle Amorín al 800 en Salto, domicilio del Secretario de la Junta Departamental de Salto, donde según nos dicen,son habituales las mismas.Una vez allí grabó una nota con el comunicador Rodrigo Tejeira,en la vereda y posteriormente llega Henry Albarenque en su camioneta 319 y se reúnen ,para posteriormente retirarse, dos horas de reunión, en tiempos seguramente que no son de gestión. Y con un Albarenque que espera el llamado a declarar de la Fiscal Fachelli, y que de igual forma Lima no se muestra con él en fotos , ni spot del EnFa , obviamente para «cuidarse»

Aqui la imagen es cuando Albarenque se retira de la reunión junto a Lima.