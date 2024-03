¿Qué hay que probar? 

¿Cómo es posible que alguien ponga en duda la capacidad, el prestigio y la condecorada historia del ex intendente de Salto y senador de la República, Germán Coutinho? En estos días y en elección unánime de todos los partidos políticos fue electo Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores. Solo otro salteño y hace muchos años, el gran Armando I. Barbieri logró semejante distinción republicana.

El senador Coutinho es coordinador de la bancada parlamentaria del Partido Colorado, es el hombre fuerte del movimiento legislativo de todos los colorados y vínculo indispensable con el gobierno de Coalición Multicolor y en especial con la presidencia de la República. El conocimiento y la relación con Lacalle Pou es fuerte y fructífera. La esencia, el espíritu y la acción de la Coalición vive y lucha con Germán Coutinho, además del más colorado y batllista de todos. Y funciona en los detalles mínimos y sencillos de la marcha del gobierno como en las grandes leyes que se aprobaron o están a estudio del Parlamento.

Coutinho tuvo una descollante gestión internacional, fue Presidente del Parlamento Mundial y promovió personalmente las relaciones con el Reino de Marruecos y la apertura del mercado de entrada al Norte de África, hacia donde ya se han realizados exportaciones de ganado en pie, para empezar.

Además fue actor principal en la Ley de Deudores del Banco Hipotecario aprobada por el Senado luego de tanto tiempo de espera en los pasillos y recintos parlamentarios. Miles de afectados por la situación y beneficiados por la ley le agradecieron el interés, la paciencia, el compromiso y la voluntad del senador para sacar adelante el polémico y debatido proyecto finalmente aprobado.

Ahora mismo también fue designado como presidente de la influyente y estratégica Comisión de Defensa del Senado, también votado por unanimidad de los partidos y según propuesta específica de la Coalición Multicolor. Para mejor, el nuevo Ministro de Defensa es el ex intendente de Flores Armando Castaindembat, amigo y colega de gestiones municipales del pasado, hombre del interior. Todo bueno puede surgir de esta circunstancia. El don de gente y las condiciones políticas del senador y el ministro lo hacen posible.

Acciones concretas y gestiones visibles son el curriculum del ex intendente y actual senador Coutinho, no hay chácharas ni promesas falsas. En toda, y ahora su larga trayectoria política, fue un dirigente exitoso. Desde las épocas de su condición de asesor de Juventud y Turismo del gobierno de Eduardo Malaquina, siendo el más exitoso, popular, eficiente y activo de los integrantes del gabinete municipal. Luego su carrera política en la interna del coloradismo y a nivel departamental hasta ganar las elecciones para la Intendencia de Salto. Un trayecto corto y victorioso al mando de una de las grandes agrupaciones políticas coloradas del departamento como lo es Vamos Salto, fundada por él. Una maquinaria infernal y aceitada para funcionar, ganar y después gobernar. Yo conozco las grandes listas de Salto, algunas las disfrute y otras las padecí, así pasó con la 22 que fue una de las “dueñas de Salto”, también la gloriosa lista 1 que era una máquina infernal de dirigentes y logística que daba miedo, y ahora en esta época reciente (desde hace 20 años) la vigente, conquistadora y arrasadora Agrupación Vamos Salto de Germán Coutinho. Hay que liderarla por tanto tiempo, con actividad pujante y oportunidades políticas y personales para tanta gente, diputados, ediles, cargos de gobierno y empresas públicas, tantos militantes, dirigentes y simpatizantes que siguen engrosando sus filas para cada una de las instancias electorales que participa. Es un mérito esta conquista, Coutinho es un líder popular, organizado, trabajador y militante de la política. Podrá gustar a unos y a otros no, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero sin dudas Coutinho representa a mucha gente, lo dicen las urnas no la opinión de algunos trasnochados, tiene miles de votos certificados, es un vocacional de la política, tiene un carisma sin igual, contagia con su discurso pasional y moderno… esto es de un capital político enorme.

Ahora vienen las elecciones internas, luego las nacionales y finalmente las departamentales. Coutinho y su gente –juntos a Tabaré Viera- estarán puestos nuevamente en consideración del electorado salteño, después de la voluntad nacional para finalmente terminar en la disputa de la elección departamental, esta vez en el marco del Partido Coalición Republicana recientemente aprobado.

Por Mario Kroeff Devincenzi