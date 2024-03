Increíble, Martina Casas víctima del Diputado Olmos, depende del Plenario del FA, para sentirse respaldada

El Tribunal de Conducta del Frente Amplio (FA) constató elementos de acercamiento físico del diputado Gustavo Olmos hacia Martina Casás y señaló que no fueron rechazados por la denunciante. Este punto del informe es cuestionado por la diputada suplente.

En diálogo con Subrayado, Casás indicó que el informe preliminar del Tribunal de Conducta Política no contiene un fallo, sino que realiza recomendaciones al Plenario Nacional del Frente Amplio, que deberá sobre el caso.

Casás dijo que las expertas señalan en el informe que “no pueden establecer un dictamen por falta de herramientas de investigación y sugieren esperar las actuaciones del Poder Judicial”. A lo que finalmente, el tribunal afirma que “existen elementos de que hubo acercamiento físico, pero que no fueron rechazados”, sostuvo la diputada suplente, punto que es cuestionado con sus descargos. “Que no haya rechazo, no significa que haya consentimiento”, afirmó la denunciante y que eso está establecido en la ley y en los protocolos de género.