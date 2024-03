Candidato a Diputado Lic. José A. Cardozo:“Estamos trabajando para generar una tercera opción para intendente dentro del Partido Colorado”

En la noche de ayer pese al mal tiempo, se llevó adelante en las instalaciones del Club Uruguay en lanzamiento de la lista 2000 que impulsa al Lic. Jose Antonio Cardozo como candidato a Diputado dentro de la novel agrupación, recientemente fundada, Reno.Ba.R., Renovación Batllista Republicana.

La planta alta del Club Uruguay se vió colmada de público, con mucho colorido brindado por globos rojos, banderines y cartelería alusiva al Pre candidato a Presidente Tabaré Viera y al candidato a Diputado Cardozo. Inicialmente también fué animada por la cantante Lizzi Berneda que animó a los presentes con su show.

La falta de oratoria comenzó con Alexander Fagundez, quien hizo un recorrido por la ideología Ballista y expresó los fundamentos de cómo nació esta nueva agrupación en el Partido Colorado, llamada Renovación Ballista Republicana.

Volver a su primer estado

“Esta renovación no se trata de una sustitución como abandono de lo que no sirve, por algo que está en óptimas condiciones. En el caso, se trata de qué, quienes ya han dejado todo por la causa, den paso a las nuevas generaciones; que la nueva savia revigorice las energías del Batllismo. Es hacer de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. Reno.Ba.R, busca volver al verdadero Batllismo, haciendo resurgir principios, valores e ideas que han hecho del Partido Colorado el cimiento de nuestro Uruguay y nuestro Salto” manifestó Fagundez.

La escalera del Batllismo

Cardozo también habló de la ideología que representa haciendo la analogía con lo que llama “la escalera”. “Para mi la vida es como una escalera, que uno la va subiendo, y hay veces que te encontrás con un escalón que es muy alto, difícil de subir un escalón clave en tu vida y es ahí en donde necesitas de personas que están más arriba en la escalera pero que miran por los de abajo, estiran el brazo, te tienden la mano y te ayudan a subir. De eso se trata el ser Batllista.”

“Cuando hemos tenido últimamente reuniones, sobre con todo con jóvenes, les explico lo que es el Batllismo poniéndome a mi mismo como ejemplo. Como bien se dijo en la introducción que me presentó, yo fui un becado en el año 1999.”

«Esa beca, fue para mi un escalón clave. Por que me permitió estudiar en Montevideo. En aquel momento la Intendencia de Salto, que gobernaba el Esc. Eduardo Malaquina, daba todos los años becas de estudio. Concursé por una de esas becas y pude acceder, y así estudiar Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información. Luego accedí a una pasantía no remunerada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que usé como tesis de grado, luego una beca en CONAPROLE en donde aprendí un montón de tecnología y con otros trabajos que tuve pude conformar un curriculum que me permitió en el 2005 presentarme en un llamado público en Salto Grande, en donde quedamos seleccionados entre 72 aspirantes. Y desde ese momento hasta ahora me he venido desempeñando en la represa, adquiriendo mucho conocimiento trabajando al lado de personas extremadamente competentes.”

“Pero si yo, de esta historia, elimino la beca, todo lo demás, no hubiera existido, ese escalón no lo hubiera podido subir, les cuento esto, por que aquí se explica la LEALTAD que yo tengo con quienes me ayudaron, por eso yo me debo al BATLLISMO, por que a mi esa beca me la dio un gobierno Batllista, entonces yo no puedo estar en otro lado que no sea este.”

“No damos el pescado”

“Y eso es a lo que venimos, por eso queremos estar en política, por que quiero devolverle a Salto, lo que Salto me dio, por que ahora me toca a mi, mirar en la escalera y levantar a los que pueda, por eso quiero ser el Diputado de todos ustedes, y por eso quiero que el Batllismo vuelva a resplandecer con todo su brillo, por que vamos a trabajar para generar las oportunidades que los jóvenes de hoy necesitan para progresar en sus vidas, para realizarse como individuos, para conformar una familia y un hogar.”

“Nosotros no damos el pescado, no no, los Batllistas enseñamos a pescar! Para que cada uno lleve a su mesa el fruto de su trabajo, y con su propio esfuerzo!” Gritó el candidato colorado antes los aplausos del público.

Candidato o candidata a Intendente

Al final de su discurso Cardozo hizo referencia al tema de las candidaturas a intendente en lo local. “Algo que hoy les prometo, es que vamos a ser claros siempre, y de frente y mano, no por atrás.”

“Hay quienes nos acusan de que generamos esto para apoyar a un determinado candidato a la Intendencia, cuando nosotros por escrito, en privado y en público, manifestamos a quien teníamos la intención de apoyar. Esa intención que manifestamos fue rechazada.

Esta agrupación política, Renovación Batllista Republicana, no nació para ser una figura decorativa, aquí tenemos personas, que tienen experiencia en la administración pública, que tienen experiencia en el hábito de gobierno y que tienen vocación de servicio comprobada.

Estamos lejos aún de las elecciones municipales, pero hoy les queremos anunciar que estamos trabajando para que haya una tercera opción para intendente de Salto en el Partido Colorado. La LISTA 2000 va a estar en condiciones de tener un candidato propio, o una candidata propia!” Finalizó Cardozo ante un público enardecido con el anuncio.