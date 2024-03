Tabaré Viera y Germán Coutinho inauguraron la casa central de Vamos Salto

Bajo lluvia y con una impresionante concurrencia

El viernes llovió durante todo el día y los pronósticos no eran para nada alentadores. Cuando al promediar la tarde y las autoridades de Vamos Salto se aprestaban a tomar definiciones, los principales referentes del sector transmitieron el entusiasmo de seguir adelante con los planificado. Sobre las 20:00 horas comenzaron a llegar los grupos de los precandidatos a la diputación a calle Uruguay 1257, acompañados por carteles, banderas y también por paraguas, con una intensa lluvia que no dio tregua pero que no pudo con la expectativa, la ilusión y la fuerza de quienes vivieron una fiesta.

CON ENTUSIASMO Y ALEGRÍA

El acto estaba previsto para el interior de la nueva casa central, pero ante la masiva concurrencia de dirigentes y militantes, los organizadores debieron improvisar con un acto callejero, que en todo momento estuvo acompañado por la lluvia, pero también por la alegría de los concurrentes.

TABARÉ VIERA PRESIDENTE

Vamos Salto respalda la precandidatura a la presidencia del Senador Tabaré Viera y lo hará a través de las listas 10 que lleva como candidato al Dr. Matías Rocha, la lista 24 con la revelación de Luis Amaro, la lista 113 con la experiencia del Dr. Carlos Rattin, la lista 6060 que lidera Mariano Casola y la lista 20115 que impulsa la reelección del Diputado Omar Estévez.

Senador Tabaré Viera

“Nos contagian de la fuerza que tienen para ir por el triunfo”

El precandidato a la presidencia por el sector Batllistas del Partido Colorado comenzó esta semana su campaña hacia las elecciones internas del 30 de junio. El lunes renunció al Ministerio de Turismo y emprendió una gira nacional promoviendo su postulación. En el acto callejero de Vamos Salto destacó el calor popular, el entusiasmo y el grado de militancia del sector.

JUNTOS CON GERMÁN

Viera agradeció a su compañero del Senado por ser uno de los principales impulsores de su precandidatura. Puntualizó que es la primera vez que trabajan juntos, pero que han coincidido en el pensamiento, en las ideas, los sueños y en la forma de hacer política, principalmente, en la concepción de tener en la política y el Partido Colorado una herramienta de transformación para todos los uruguayos.

GANAR EN SALTO

Viera señaló que salen con sus raíces batllistasimpulsados hacia el porvenir, para liderar el Partido Colorado en las elecciones internas y para trabajar por los más humildes con más fuerza en el gobierno de coalición. Señaló a su vez que es esencial cambiar el Gobierno Departamental y “queremos que Germán Coutinho sea nuevamente el Intendente, para que tengamos al Partido Colorado y a las clases populares en el gobierno”.

Senador Germán Coutinho

“Es el resurgimiento de Vamos Salto que arranca para ganar y gobernar”

El Senador Germán Coutinho se vio visiblemente emocionado por esta nueva etapa que comienza con el sector que fundó y lidera desde hace ya 20 años en Salto. Señaló que Vamos Salto “Vuelve a arrancar, a comenzar a transitar los caminos para ganar y gobernar”.

MÁS PARTIDO COLORADO

El legislador señaló que tanto el país como el departamento necesitan a la colectividad política más grande de toda la historia, “la que soñó y construyo, el Partido Colorado”. Aseguró que Tabaré Viera es el candidato que representan su sentir y que “van a venir los candidatos del sur buscando apoyo, nosotros les vamos a ganar con el candidato del norte”. Apuntó a que inauguran “la casa de ilusiones, de esperanza, de capital social, de la gente que viene a dejar el alma, que son generalmente los de a pie, con quienes vamos a construir la victoria”.