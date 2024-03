Por un segundo piso de transformaciones

El pasado sábado, con un Palacio Peñarol colmado de militantes, dirigentes y referentes de todo el Uruguay, Álvaro Delgado hizo la presentación oficial de su precandidatura, a la Presidencia de la República, por el Partido Nacional. Tuvimos la oportunidad de acompañar en esta instancia, junto a Carlos Albisu y demás compañeros de nuestro sector Aire Fresco.

Ser Presidente del Uruguay es la responsabilidad política más grande, que pueden aspirar quienes se dedican a esta noble actividad y estar junto a ellos el día del puntapié inicial es algo importante. Recordamos claramente cuando Luis Lacalle Pou hacia lo mismo, fue cuando comenzamos a delinear lo que luego sería su campaña electoral y el gobierno que hoy dirige.

Pudimos observar un Álvaro Delgado preparado, respaldado por un equipo de gente que no solamente sabemos que está preparada para gobernar, como lo estuvo en la anterior elección, sino que hoy, está pronta para continuar haciendo la tarea. Y remarcamos esto, porque lo que se está pidiendo es la renovación del voto de confianza a todo un equipo del Gobierno.

Apuntalar a Álvaro Delgado en esta elección interna, es apoyar la continuidad del Gobierno de Luis Lacalle Pou, consolidar la continuidad de gran parte del equipo que hoy está gobernando el Uruguay y es el generador de los grandes cambios que hemos tenido hasta el momento. Apoyar a Álvaro Delgado es dar un voto de certeza y de confianza y que vamos a seguir por el buen rumbo.

Allí quedó marcado cuáles serán algunos de los grandes lineamientos de esta campaña electoral. El candidato dejó bien en claro que irá por una campaña de propuestas, por una campaña de defensa de las ideas y de la gestión del actual gobierno, y no se entrará en el camino del agravio o de la mentira, como algunos otros sí lo quieren hacer. Mucho hay para mostrar y demostrar, las cosas se han hecho de la mejor manera posible hasta ahora, pese a las situaciones que le ha tocado vivir a esta gestión y que no se han utilizado como excusa, para no hacer.

Hoy esta gestión puede exhibir resultados positivos en materia económica, en materia de seguridad, de educación, de empleo y desarrollo como en tantas otras. Hoy vamos a defender lo realizado, pero también está proponiendo, un segundo piso de transformaciones, evoluciones más profundas que Uruguay necesita, y así poder ser, el primer país desarrollado de América Latina.

Desde el año 2011 venimos trabajando junto a Álvaro Delgado y sabemos de su dedicación y compromiso, de su esfuerzo permanente para encontrar soluciones a los problemas que se plantean y en la búsqueda permanente de consensos. El Uruguay necesita unir y cerrar grietas, solo debemos mirar para el costado y ver que si no hacemos esto habrá un punto sin retorno y no lo podemos permitir.

En Álvaro Delgado y en el equipo que lo rodea, depositamos nuestra confianza y nuestras expectativas, y en cada uno de ustedes, colocamos la esperanza para que nos acompañen en esta cruzada que será vital no sólo para los próximos 5 años del país, sino que creemos nosotros, para las próximas 3 o 4 generaciones de Uruguayos, que serán quienes concluyan esta tarea que comenzó en el 2019. Uruguay para adelante.

Carlos Silva

Edil, Espacio 50

Partido Nacional