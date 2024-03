Grave denuncia: Director de Lima Mario Furtado(lista 70)acusado de «pagar militancia con dinero, comida,vino y droga» según Edila frenteamplista.

La Edila del Frente Amplio Salto Dra.Patricia García, denunció a través de un audio dirigido a un grupo , o a una red social, una situación delicada , que involucra al dirigente de la lista 70 Mario Furtado. Lo acusa de pagar la militancia, con resabios del «coloradismo» que según la Dra. le cuesta abandonar esas prácticas. En el audio además dice que le pagó a cada militante que asistió al acto de Lima en el Extremo Este ,200 pesos ,comida y en algunos casos vino y droga

Dijo que » me cuentan que el referente de la lista 70 Mario Furtado pagaba a cada persona que llevaba al acto ,200 pesos y comida, cosa que me parece injusta y aberrante hacia las personas que militamos de corazón ,eso habría que reever porque no todos tenemos 200 pesos o pagar plato de comida . Así que se tendría que ver esa situación ta? O darles vino o darles droga nose . Esto es una denuncia que estoy haciendo ,vesto me cayó muy desagradable porque no se hace . Esta es la campaña sucia que hacen quienes se dicen frenteamplistas. Esto lo acaban de decir quienes están en la lista y yo no tengo pelos en la lengua «, agregó la Edila García . También se molestó por las trompetas , y platillos, que habla de los actos berretas colorados ,de los cuales Furtado no puede desarraigarse.