Llega Lima?se incendió la pradera,edil denuncia «pagos»a militantes,la echan, una lista denuncia «apriete» de Lima por terrenos a cooperativa, la echan..

En un devenir de «hechos bochornosos», de cuentos o historias de nunca acabar , el «imperio» o «dinastía» como en su momento la llamó Lito Mutti, viene en bajada , en estripitoso derrumbe Arrancó públicamente con Albarenque, allá por setiembre del año pasado , denuncia que está en la Justicia y continuó con otras cuestiones. Se fue Elbio Machado ,ex Director de Obras y hombre fuerte en esta estructura limista . El de los votos ,el de la «mesa chica», se va y con Orsi , acompañado de la Sra Analía Fernández, ex esposa del intendente Lima . Golpe que aún el intendente no asimila , no logra recuperarse de lo que fue este duro golpe ,sin dudas. En lo electoral , perdió la vida y como eso no bastaba, una Edila, que además es Abogada y además fue quien en esta legislatura , más lo defendió, literal. Es quien denuncia que los ómnibus del Director de Servicios Públicos Mario Furtado,se llenaron con personas que les pagaron 200 pesos,comida , vino y hasta droga,según la edil. Argumentando que militantes de su lista ,se lo manifestaron . Lejos de transparentar, investigar, el intendente a través de uno de sus lacayos ,el Sr. Director de Deportes , Juventud y Descentralización Gómez , echa a la Dra García de la lista . Pero no paró ahí el incendio de la pradera, continuó…..

Una militante ,funcionaria municipal , designación directa de Lima , envia un audio que se hace público,donde explica en forma cabal por primera vez , queda registrado públicamente, como de forma espúrea el intendente otorga los terrenos a las cooperativas, y como cada cooperativa responde a una lista del EnFa y como si no militan ,no tienen el terreno,ni canastas de materiales.

Una vez más Quinto Elemento lo hizo, denunció , informó como corresponde,ante el silencio cómplice de muchos operadores periodísticos , que se rasgaron las vestiduras con otros temas y en este, «falta envído».El EnFa (Lima), Villaverde, Albarenque y demás ,enviaron un comunicado donde expulsan de su estructura a la lista 612 , lista cuya referente principal es la sra Karina Correa , quien envió el audio a la cooperativa exigiendo militancia y denunciando presiones de Lima.