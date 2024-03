Álvaro Delgado: «es aberrante politizar la muerte de los niños, aberrante»

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado fue consultado este sábado en rueda de prensa por la polémica de campaña que se generó entorno a la cantidad de niños víctimas de la delincuencia y la violencia, y en particular por lo que dijo al respecto el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, acerca de que “cada 15 días llega un niño baleado al hospital Pereira Rossell”.

“La vicepresidenta Beatriz Argimón le contestó con estadísticas, y me pareció muy sabio, para no politizar la muerte de los niños, que en definitiva es lo que no queremos”, dijo Delgado, y agregó: “Es aberrante politizar la muerte de los niños. Aberrante.!!!! Y ese es un tipo de política en la que tampoco vamos a entrar”.

“Lo que hizo Beatriz Argimón con mucha lógica fue mostrar estadísticas en cómo fueron estos sucesos lamentables a lo largo de los años, cómo fue el 2016, 2017, dos años donde hubo muchos más niños muertos, lamentablemente. Pero yo no voy a entrar ni siquiera en la estadística, porque no es si son 17, son 18 o es uno. Para mi un niño muerto es inaceptable y todos tenemos que comprometernos a trabajar para que eso no ocurra”, agregó Delgado.