2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que en 2024 funciona bajo el lema ‘Autismo cerca de ti’.

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un día que sirve para visualizar a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias y promover el ejercicio afectivo de sus derechos. Para este año se ha lanzado la campaña ‘Autismo cerca de ti’, que busca romper con el taboo de que no tenemos cerca a ninguna persona con autismo, aunque esto no es cierto. Desde Autismo España se busca acabar con el «desengaño» y generar un cambio de actitud en la ciudadanía que desemboque en comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas en el espectro del autismo y sus familias. Porque las personas autistas están a nuestro lado, más cerca de lo que creemos, y puede que no lo sepamos.

La campaña ‘Autismo cerca de ti’ responde a tres razones fundamentales:

Buena parte de la sociedad española desconoce lo que es el autismo, su variabilidad y especificidad.

Los mitos y falsas creencias que aún persisten sobre la condición repercuten de manera negativa en la calidad de vida de las personas autistas y sus familias.

El autismo no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador, por lo que puede que tengamos a alguien dentro del espectro cerca y no lo sepamos.

Por todo ello, el movimiento asociativo del autismo reclama este próximo 2 de abril un mayor conocimiento social sobre el autismo y sobre las necesidades específicas de cada persona que lo presenta, para contribuir entre todos a mejorar su calidad de vida y promover así su participación en los distintos contextos sociales en igualdad de condiciones.