76 años para Él , siempre acá… siempre!!

Un día como hoy hace 76 años hoy, nacía mi papá allá en barrio Artigas, en el almacén de los Zanotta, donde vivía mi abuela, de donde era toda su familia. Nace ahí, y fue el segundo hijo de una mujer jovencita, soltera y que tenía como compañero, un hombre mayor , que además estaba casado en el centro, y como si fuera poco , trabajaba en el Espinillar. Así vino el Ruso , entreverado , bañandose con agua de pozo , atendiendo el boliche , haciendo chorizo casero y «cogoteando» gallina pal ‘ estofado ..Después se vinieron a Cien Manzanas , en la cuadra de Libertad , ahí en calle Ramírez , donde fue protagonista de los cruces de «la sierra maestra», del río Uruguay y de la calaboseada que el Comisario Moreira le cargó,cuando logró detenerlo, en uno de esos cruces. Ya joven con mi abuela,se radicaron detrás de Ferro Carril,ahí en Ituzaingó y disfrutó de su club ,cómo si fuera su casa,con sus amigos ,sus jodas y su fútbol, domingos y todos los demás días. Salesiano hasta la médula, compañero , respetuoso de lo que sentía y creía,y así me crío, libre, siempre . Me enseñó de Herrera a quien amaba,de Wilson ,de Aparicio , del Ché, de Zitarrosa y Viglietti. Me mostró que uno puede ser lo que quiera ser,que nunca debe darse por vencido y de que por más que esté fea la cosa, hay que salir a pelear. Me enseñó de miedos , y también el combo de conocer como enfrentarlos.Nunca me exigió nada, nunca me censuró nada, me advirtió, me trató de mostrar que no hay nada que pague más en la vida,que la familia,el amor a ella y vaya si lo afirmaba,a pesar de alguna falta en vido ,que mamá le cobraba cada vez que se acordaba. Hizo de todo para que la comida no faltara, para que estudiara, para proyectar sueños que después, la cuña del mismo palo, se encargó de enterrar. Me consultó notas, escritos , preguntas, me confió conversas , me dijo en quien confiaba y en quien no y porque, (eso era tesoro)sentimientos, actitudes,rechazos y pasiones. Mi padre fue un compañero respetuoso de mi camino, que me hubiese gustado, posiblemente, que fuera más pesado , más mimoso o tal vez menos vergonzoso al sentir, pero era muy machirulo, demasiado…. Cascarrabias, porfiado,calentón , peleador , luchador , inteligente, maravillosamente intuitivo. Consejero,adivino, astrólogo por momentos y sobretodo, más allá de ausencias o broncas en el tiempo, siempre, siempre tuvo hasta el último día de su vida, la frase «Parda, métele mija, vos podés siempre», o «»quedate acá conmigo,trae los gurises «.. Hoy es difícil viejo no extrañarte tanto, muy difícil sostener esa ausencia. La historia con amor se cuenta ,con verdades ,con el corazón abierto, sin falsos discursos , sin lágrimas impuestas para la tribuna, sin robarte frases , sin hurtarte formas. El amor papá es inmenso, soy lo que soy porque te tuve , (obvio con mamá), y ese orgullo no me lo quita nadie , aunque crean que se robaron todo. Tu amor hacia mi, y de mi hacia vos siempre eterno viejo. Feliz cumpleaños Luis Alberto Giovanoni Zanotta , te amo.