Siniestro fatal: Peña se cruzó de senda en una curva y no tenía puesto el cinturón de seguridad

El primer relevamiento de la escena donde sucedió el siniestro de tránsito en el que murió el senador colorado Adrián Peña determinó que el legislador se cruzó a la senda contraria en una curva de la Ruta 36 y que no traía el cinturón puesto. El exministro de Ambiente y senador colorado murió durante la noche del jueves en un accidente de tránsito ocurrido próximo a la localidad de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. El siniestro se produjo pasadas las 21:00 horas, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta 36. La camioneta conducida por Peña cruzó de senda e impactó de frente con otro vehículo en el que viajaba un joven de 27 años. A raíz del impacto y por las heridas recibidas el senador Peña, de 48 años, falleció en el lugar.

En rueda de prensa, la fiscal Bárbara Zapater explicó que Peña “venía de Los Cerrillos hacia El Colorado” y “en una curva que existe en el kilómetro 30, no siguió la línea de la curva, invadió la senda contraria y se impactó de frente contra otro auto que se dirigía hacia Los Cerrillos”.

“En el impacto falleció el senador Peña. La otra persona, que circulaba en la senda correcta, está internada grave en Las Piedras”, indicó la fiscal, según consigna Canal 4.

“Del relevamiento que se hizo de testigos que circulaban por la ruta se pudo determinar en primera instancia que Peña no siguió la senda en la que venía por algún motivo, invadió la senda contraria e impactó de frente contra otro vehículo”, ahondó la fiscal, y agregó: “El senador venía solo. No se relevaron huellas de frenada en el lugar, por lo que el vehículo siguió de largo, no respetó la curva”.

La fiscal explicó que “tanto a Peña como al conductor del otro vehículo se le pidió análisis toxicológico de sangre”. No obstante, Policía Caminera informó que el conductor del otro vehículo arrojó una espirometría positiva de 0.29 gramos de alcohol en sangre.

“Se pudo determinar que el senador no venía con el cinturón de seguridad. No venía tomando mate o alguna bebida. Sí se encontró el celular de él caído en el piso del auto, pero pudo haber sido por el impacto”, agregó la fiscal