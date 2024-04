Alumnos del CENUR denunciaron docente que dijo en clase «a mi no me rompan los huevos pídanle plata a Lacalle Pou,yo soy frenteamplista»

Sr.Director del Cenur Litoral Norte,

Dr. Mauricio Cabrera:

Por medio de esta, quienes suscriben, estudiantes que cursamos el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación en Paysandú, nos dirigimos a usted con el fin de hacerle llegar nuestra situación e inquietud con respecto a la forma en la que se nos dictan las clases, pues realmente se nos hace imposible llevar a cabo un aprendizaje de calidad.

A continuación se realiza un punteo a modo de resumen sobre las disconformidades del grupo:

No hay docentes en Paysandú que nos dicten las clases correspondientes

Nula visibilidad en las videoconferencias/zoom

Malos tratos por parte de los profesores a la hora de hacer consultas sobre las modalidades de la carrera

Clases dictadas únicamente en sede Salto presencialmente sin la posibilidad de que el profesor transmita a Paysandú

Supuesta modalidad totalmente presencial, la cual no se cumple en absoluto

Sabemos que han habido problemas con la disponibilidad de los salones en Salto, y que por lo mismo no están garantizadas las condiciones necesarias para una videoconferencia. Sin embargo, la solución ofrecida (es decir, las clases por ZOOM) no es una opción que consideremos viable. Hay que tener en cuenta que las posibilidades de distraerse cuando la clase es virtual son mucho mayores y, aunque no queremos indagar mucho en cuestiones psicológicas o neurológicas, hay a quienes les cuesta mucho más prestar atención. Cabe destacar también que la calidad de la grabación y la conexión a Internet desde la sede Salto es deficiente, por lo que imposibilita las clases de esa manera. Adjuntamos pruebas.

Teniendo en cuenta el atraso en nuestro aprendizaje que conlleva la casi nula visibilidad del pizarrón y la mala calidad del audio, nos decepciona que no se esté ofreciendo alguna solución. Estamos pidiendo a nuestros compañeros en Salto que nos manden una foto del pizarrón, pero creemos que es algo que solo puede funcionar temporalmente ya que no queremos basar nuestra carrera y apuntes de clase en fotos.

Entre las problemáticas que se nos han presentado, hay situaciones específicas que nos han perjudicado. En el día en el que se escribió esta carta, 2/4/2024, los alumnos de Paysandú perdimos la clase teórica de Cálculo I porque no se inició el ZOOM. Además, más temprano y en el mismo día, cuando un compañero le informó a un profesor sobre la mala visibilidad del pizarrón en su clase, recibió una respuesta de un modo que no nos parece que sea el correcto.

*Transcripción de lo sucedido en una clase de Matemática Discreta 1, con el profesor Mauricio Achigar Pereira. Otro incentivo a realizar esta carta:

Alumno: “Disculpe, no se ve muy bien la verdad, no entiendo mucho.”

[Profesor]: “Si, la verdad que es lamentable el CENUR. Yo esto no lo puedo arreglar, y si me pongo a tratar de arreglarlo, no doy la clase para nadie. Vamos a suspender la clase y ya está. Les aconsejo, estudiantes de Paysandú, que se junten y escriban una carta y reclamen al CENUR, porque acá no están las condiciones para transmitir. Yo se que a ustedes les dijeron: ‘si, se puede cursar en Paysandú y en Salto’, bueno, les mintieron en la cara, se joden, ta? A mi no me rompan los huevos. Yo lo lamento por ustedes, realmente lo lamento, pero ya las primeras dos semanas estuvimos tratando de hacer lo posible, ya está, yo soy docente, no soy técnico, te entiendo perfectamente, pero la verdad te tengo que decir que te jodas. Me parece muy valiente tu actitud, pero juntense, luchen, protesten, pídanle plata a Lacalle Pou. Acá es la Universidad, acá la gente puede hablar de política y de religión, yo soy del Frente Amplio, no vengo a hablar de eso exclusivamente; no tengo ningún inconveniente en decir mi identificación política, ta? Esto no es laico.”

Después dijo que el año pasado era colorado..

Al momento de consultar por la carrera e inscripción, nunca mencionaron que la modalidad sería virtual y a ciertos alumnos les llegaron a asegurar que era presencial, y es por este incumplimiento de nuestras expectativas que esperamos que se entienda nuestra disconformidad.

Por último, queremos reafirmar que el motivo de esta carta es que nos gustaría que nuestras condiciones y comodidades sean las mismas que las de Salto, porque aunque sea la misma carrera se nota que hay una desigualdad y no nos parece justo estar quedándonos atrás.

La nota fue presentada en lo general por el problema de conectividad, y hace alusión al trato del profesor de Matemáticas Discreta de la carrera Ingeniería en Computación debido a que un estudiante le dice «qué se ve mal.»

Según se informó a Quinto Elemento al docente se le abrió sumario y los estudiantes están sin clase. Los docentes del CENUR realizaron un paro ,en apoyo al docente sumariado que es salteño.