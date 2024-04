Paul McCartney anuncia la disolución de los Beatles al lanzar al mercado su primer disco solista, McCartney. La placa incluye dos temas compuestos para la banda, y que un año y medio antes formaron parte de las sesiones de Let it Be: «Junk» y «Teddy Boy»; más el hit “Maybe I´m Amazed”. El grupo de Liverpool deja de existir después de 13 discos, decenas de sencillos y cuatro películas, en medio de rencillas internas.