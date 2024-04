El Profesor de Matemática B

Por José A. Cardozo, Candidato a Diputado / Lista 2000

Hace unos 27 años asistía en el liceo Piloto a 6º año de opción Ingeniería, entre las materias que cursábamos teníamos a la matemática B, la que desarrolla mediante la resolución de problemas, la investigación y el análisis matemático de situaciones de la vida cotidiana profundizando en los procedimientos algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos con la incorporación de contextos matemáticos, científicos y sociales. Teníamos un joven profesor, inquieto, preocupado por que aprendiéramos y pusiéramos atención a los detalles. Ya se veía que ese profesor tenía un forma de ver las cosas diferente a los demás, pretendía siempre que obtuviésemos el mejor resultado, nos exigía mucho. A pesar de que en esos jóvenes años muchas veces estamos con la cabeza distraída hay cosas que este profesor nos transmitió, y nos quedaron de por vida, cosas que van más allá de las matemáticas.

En una de las charlas que se daban fuera de horario, le preguntamos al profesor por que daba clases, que era lo que lo motivaba. En aquel momento el profesor, que era un emprendedor nato, estaba justamente en paralelo a su tarea de docencia, impulsando una empresa de cuidados que empezó con un pequeño local en la galería por calle Joaquín Suárez, frente al Teatro Larrañaga.

La contestación que nos dio, fue categórica y nos dejo atónitos, es una de esas respuestas que uno no puede olvidar. “Por que necesito devolverle al país, lo que el país me dio, es mi forma de retribuir todo el crecimiento que de diferentes maneras el Uruguay me brindó”.

Esa respuesta quedó en mi cabeza, atornillada para siempre. Por que un profesional, que veíamos tenía un potencial enorme, invertía tiempo en estos gurises, que encima muchas veces por esas cosas de la edad, se la hacíamos difícil en su tarea de educar.

El tiempo ha pasado, 27 largos años, y muchas veces a lo largo de este tiempo recordé esa frase. Luego de ser bachiller tuve la oportunidad de acceder a una beca que por aquellos años daba la administración del Esc. Malaquina anualmente. Esa beca fue para mi un escalón clave, ya que puede subir un nivel y acceder a una carrera profesional, que mi familia no hubiera podido costear.

Luego al terminar la carrera de Licenciado en Análisis de Sistemas de Información, accedí a una pasantía en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego otra beca en CONAPROLE donde accedí a un montón de tecnología que fue clave para poder armar un buen curriculum.

Esas experiencias, mas otros trabajos en el medio me permitieron ganar un llamado a concurso nacional que se hizo en Salto Grande en el 2005, donde me confirmaron en el puesto a los 6 meses, y desde entonces nos hemos desarrollado allí, junto a profesionales muy competentes. Si yo de esta historia, elimino la beca inicial, a la que pude acceder gracias a un gobierno Batllista, el resto de la historia no hubiera ocurrido.

Desde el 2023 nos volvió a invadir el pensamiento del Profesor de Matemática B, nos surge la necesidad de devolver al país, lo que el país nos dio. Hoy vemos a nuestro departamento con un montón de problemas estructurales y carencias, que deben ser atacados a la brevedad. Por eso hemos decidido ser candidato a Diputado por el Partido Colorado con la lista 2000 de Re.No.Bar. (Renovación Batllista Republicana) acompañando a Tabaré Viera, quien pensamos, es la persona más preparada para ejercer la presidencia que tiene hoy el sistema político. Por este y otros medios iremos divulgando las ideas que queremos llevar adelante, si la sociedad nos da la confianza de representarlos en el Parlamento Nacional.

El Profesor de Matemática B fue Álvaro Henderson, impulsor de ASISPER, una de las empresas líderes del rubro de cuidados, a nivel nacional.