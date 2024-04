Mariano Casola (Lista 6060 – Vamos Salto): “Entiendo que es mi momento y por eso soy candidato”

El candidato a la diputación por la Lista 60 60 de Vamos Salto, Partido Colorado, Mariano Casola, dijo en Quinto Elemento Radio que su condición de batllista y quincista no la negocia ni la negoció jamás.

“Tuve como intención hacer la carrera de contador”, historió su vida, “pero nunca terminé la carrera porque me puse a trabajar y cuando volví a estudiar conseguí un trabajo y sentí que lo estudiaba no era lo mío. Hace once años que trabajo en Altos de Arapey como jefe de compras del hotel donde hasta hoy sigo trabajando desde el inicio del hotel. La política siempre fue mi pasión y en la línea de Jorge Batlle sin dejar de reconocer lo que significa la figura de Julio María Sanguinetti que tuvo dos grandes responsabilidades, sacarnos de la dictadura y junto a Lacalle Pou y Larrañaga impulsó la coalición”.

Casola enfatizó en que la defensa del batllismo, “se basó siempre en la libertad como lo más importante en la sociedad y en que el estado debe intervenir para corregir temas que tienen que ver con la sociedad. Todo nace del batllismo, el Uruguay democrático lo hace desde una concepción social”.

Casola agregó que “el estado debe ser interventor en cosas que preocupan a la sociedad como el monopolio en los frigoríficos que generan incertidumbres”, y sostuvo que “comencé a trabajar con “Chalo” Coutinho, con Alejandro Irigoyen y Marcelo Pigurina, entre otros, desde el 2015 donde hicimos una buena elección. En conversación con Coutinho decidí continuar porque se trata de ir entendiendo la política, aceptando los procesos, fui edil y rescaté lo que era importante, participe en campañas políticas que entendí como deben ser trabajadas. Todos vamos teniendo objetivos y la diputación es una de ellas y entendí que era el momento por aquello de cumplir procesos”.

El dirigente colorado enfatizó en que es el momento de la 6060 con “un montón de personas que tienen sus aspiraciones. Vamos por la interna para ser el candidato, vamos a ir a octubre ojalá ganando y sino acompañando a quien sea el candidato. Somos gente del partido, del sector y como integrantes de la coalición mantener el gobierno nacional. Luego se vendrá la elección departamental donde buscaremos nuestros ediles y marcar adhesiones en un futuro gobierno departamental”.