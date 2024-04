Mattos llamó a elaborar políticas de Estado que aseguren respuestas ante fenómenos extremos

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, inauguró la Expo Melilla 2024, donde valoró la situación del sector agropecuario tras la peor sequía de la historia del país y llamó a pensar en medidas de largo plazo que permitan respuestas a este tipo de situaciones en el futuro. La política agropecuaria es una herramienta clave para que el país se desarrolle, y mejorar el bienestar de los uruguayos, señaló.

El acto, realizado este jueves 11, incluyó la presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el de Vivienda, Raúl Lozano; la presidenta de UTE, Silvia Emaldi; el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado; el titular del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, y la junta directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Mattos recordó que hace un año el país se enfrentaba a la peor sequía de su historia, que incidió de forma particular en los productores. Esta situación, que no se generó por falta de previsión, sino por un evento climático extremo, ocasionó un “quebranto productivo” para todo el país, dijo. Desde el Gobierno se tomaron medidas para paliar la situación de los más afectados e intentar “que la máquina productiva no se detuviera”.

No obstante, advirtió que Uruguay debe prepararse por el eventual caso de que este tipo de situaciones ocurra con mayor frecuencia. El país debe disponer de fondos contingentes para ayudar al sistema productivo cuando se vea afectado por circunstancias extremas, dijo, porque no solo se trata de fenómenos climáticos, sino también vinculados a la sanidad animal y vegetal, detalló.

El jerarca abogó por la generación de políticas públicas de Estado, es decir, aquellas que se implementan más allá de los períodos de gobierno. Es necesaria la «capacidad de respuesta para enfrentar esto y también políticas de largo plazo respecto a cómo podemos adaptarnos a la realidad del cambio climático, que cada vez desafía más a los sistemas productivos de cielo abierto”, dijo.

Asimismo, recordó que se trabaja en la elaboración de una estrategia nacional de desarrollo agropecuario, que contendrá un capítulo destinado a este tema. El objetivo del documento es establecer cómo se implementará la política agropecuaria de los próximos 20 años. El agro es una herramienta clave para que el país se desarrolle y para mejorar el bienestar de la población, agregó.

Una nueva edición de la Expo Melilla

En otro orden, Mattos valoró la realización de la decimotercera edición de la Expo Rural Melilla, organizada por la ARU. La exposición es una muestra dinámica y productiva, en la que se puede observar el valor agregado que el sector agropecuario le aporta a la producción nacional, dijo.

Esta edición, que se titula: «La producción en movimiento», se desarrollará hasta el 14 de abril. Participan más de 2.000 marcas y 300 empresas vinculadas a la actividad agropecuaria.