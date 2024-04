Gómez y Lima lo hicieron otra vez, 230 ingresos directos a intendencia quedan contratados permanentes , 336 en las dos administraciones

El día viernes el Sindicato de municipales , después de convocar en las diferentes áreas de intendencia de Salto, realizó una asamblea general extraordinaria. El fin de la misma era permitir que su presidente Gómez, comunicara que desde Adeoms se negociará la contratación definitiva de las designaciones directas , de todos los ingresos directos hasta la fecha del viernes 12 de abril .

Entran por el grado más bajo del escalafón, grado 3 que es obreros y auxiliares , o sea que quienes pretenden quedarse contratados permanentes, deberían bajar a grado 3.

O sea no hay administrativo designación directa están «camuflados» como obreros firmaron como obreros haciendo tarea administrativa . Hay quienes dijeron q no bajan al grado 3 , esos no quedan permanentes.

Según fuentes consultadas por Quinto Elemento, el Presidente del sindicato, «No pidió opiniones llevó todo escrito y así lo pasó a votación». Esta resolución de asamblea, la elevarán a Lima,que obviamente ya está en conocimiento…

Serían 230 funcionarios aproximadamente los que quedarían contratados permanentes. Con los que ya quedaron en la primera administración de Lima , llegamos a 336 por convenio colectivo. Recordemos que en el 2019 firmaron un convenio donde dejaron permanentemente a 106 designaciones directas , con el mismo mecanismo.

El doble discurso de Gómez es de Guiness realmente, avala contratación de designaciones políticas , ingresos sin concurso o sorteo e hipoteca desde hace 9 años aumento de sueldo de los trabajadores municipales, que solo han tenido reajuste por IPC .