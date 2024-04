Preocupación de interna frenteamplista, se presentó programa del F.A en Salto, «ni el gato estaba»

Se llevó a cabo hoy en el mercado 28 de Julio, la presentación de las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2025-2030. Según dirigentes de la Mesa del Frente Amplio en Salto , la preocupación porque en la presentación no fueron, no concurrieron los sectores históricos del Frente Amplio, salvo el Secretario de la intendencia y algunos más La reunión ,el encuentro fue organizado en el Mercado 18 de julio de Salto , atendiendo a la gente que concurría y esto no fue así , fue muy escasa la participación. En algunos sectores se habla de crisis interna profunda , que tuvo su punto culmine ,en todo lo acontecido en el gobierno de Lima,este último mes