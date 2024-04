No somos tontos : a sumar :109+230 designaciones directas de Lima y 224 Presupuestados, 563 ingresos en Intendencia de Salto , clientelismo?

Hace unos días atrás aquí informamos lo que había sucedido en el sindicato Adeoms el viernes , dónde el presidente Gómez llegó con un papel, leyó y se votó. Eso no fue lo que hoy salen a anunciar ,que quede muy claro. Eso que anunciamos fue la decisión de dejar contratados a 230 designaciones directas ,ingresadas por Andrés Lima en esta 2 nda. administración. Nada tiene que ver está lista o este anuncio de funcionarios que logran la presupuestación. Las designaciones directas de esta administración , quedarán firmes seguramente por convenio colectivo y aunque Gómez,muy sutilmente dijo que lo «plantearán a Lima», eso ya está arreglado,al igual que los 109 designaciones directas que quedaron en septiembre de 2019. El mecanismo es el mismo ,bajar q la categoría de obreros y auxiliares,grado 3 y de ahí en más , lograr la contratación definitiva. No somos tontos Gómez ,no lo somos Chiriff , al menos desde aquí, claramente distinguimos entre presupuestación y contratación definitiva, claramente Gómez usted piensa ,que el pueblo de Salto ,es tonto.

Usted cómo socio incondicional de Andrés Lima deja casi 600 personas en la plantilla de funcionarios de intendencia de Salto, un buen número,para usted que después habla de «Clientelismo»