Orsi sobre Reforma de Seguridad Social:»Yo soy partidario de que no es conveniente»Saldain lo debería saber

Lo que la ciudadanía resuelva es sagrado, hay que ver después cómo se resuelve», respondió el precandidato tras ser consultado sobre qué pasaría si la población respalda la propuesta que propone el Pit-Cnt.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi apuntó contra Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma de la seguridad social y asesor del Partido Nacional en la materia, luego que éste último reclamara a la coalición de izquierda que se posicionara sobre el plebiscito que impulsan el Pit-Cnt, otras organizaciones sociales y algunos sectores frenteamplistas.

«El Frente ya resolvió, deja libertad de acción, hay algunos que apoyan y otros que no. Saldain creo que debió haberlo entendido, si no se lo explicamos de vuelta, capaz no lo entendió», lanzó Orsi en entrevista con Telemundo.

Yo ya dije lo que pienso hacer, no hay mucho más para explicar». En este sentido, comentó que no respalda la iniciativa «no porque no comparta el espíritu» sino porque no coincide con «la forma cómo está estructurado».

¿Qué sucedería si los uruguayos apoyan lo que propone el plebiscito? «El soberano es soberano», respondió Orsi.

«Lo que la ciudadanía resuelva es sagrado, hay que ver después cómo se resuelve. Yo soy partidario de que no es conveniente, pero como la ciudadanía va a resolver…», consideró.

«No tengo duda que cuando