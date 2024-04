Vamos Salto de duelo: hasta siempre María del Pilar Rodríguez

Acompañamos el dolor de una familia vinculada a la vida política del departamento. María del Pilar Rodríguez no solamente era la madre del líder y fundador de Vamos Salto, sino que se convirtió en una persona de referencia para el pueblo salteño, siendo una mujer excepcional, llena de bondad y valores. No faltarán los buenos recuerdos de personas de todas las épocas, que encontraron en ella un corazón solidario, sensible y optimista. Hoy con profunda tristeza saludamos a sus hijos, Germán, Gonzalo y Gisella, a sus nueras y yerno, y a sus nietos.