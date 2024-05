Luis Amaro (Lista 24 – Vamos Salto): “Escuchar nos nutre del rol que deberemos cumplir como diputado por Salto”.

El pre candidato a la diputación por la Lista 24 del Vamos Salto, Partido Colorado, Luis Amaro, estableció algunos criterios que impulsaron su candidatura, la forma en que cara la campaña y que rol debe jugar un legislador a la hora de llegar a la cámara baja.

El dirigente colorado recordó que sus comienzos como militante del Partido Colorado se dio en la Lista 6060 y entendió que este es el momento de buscar el respaldo de la gente en Salto, “soy salteño pero estuve muchos años viviendo fuera del país. Me fui con 18 años a Estados Unidos y luego de algunos años me fui a vivir y trabajar en México donde conoció a mi señora, Guadalupe. Trabajó como inspector de tránsito y me encanta porque lo hago desde la vocación. Guadalupe es muy importante en este proyecto de la 24 cuando Germán nos propuso ser pre candidato. Luego de la 6060 estuvimos en la 100 115, encabezando, y en las elecciones de jóvenes nos largamos solos y nos fue bien y de alguna manera fue el disparador para entender que nos gusta hacer política en el sentido de poder ayudar a la gente”.

Mencionó que la confianza del senador Coutinho les permitió encarar la campaña de una manera diferente, “trabajamos de otra manera. No somos muy mediáticos, pero si en los barrios, con la gente, y la departamental a inaugurar en Camino del Exodo y Apolón es porque se trata de un barrio donde vivimos y uno aprecia que no había un local del partido. Es una buena esquina, de mucha pasada, y vimos viable hacerlo en el Cerro donde viven muchos vecinos”.

Amaro mencionó que su experiencia en el exterior fue enriquecedora, “muchos en el 2000 se fueron del país y muchos amigos se habían ido y yo con 18 años acepté la invitación de ellos de viajar en un modo aventura. Estaba trabajando en OSE y la insistencia de mis amigos me llevaron a emprender la aventura que en principio era por seis meses y me quedé porque me gustó. Mi primer trabajo en Florida, fue en una carpintería de lo que obviamente no sabía nada. Esos años que estuve afuera me ayudaron muchísimo para madurar, solo, sin familia, asumiendo que mi vida dependía de mi trabajo”.

El pre candidato a la diputación dijo que es prioridad del futuro diputado “traer inversiones. No podemos hablar de proyectos de ley cuando Salto está siendo postergado desde hace mucho tiempo. Paysandú repuntó muy bien y en Salto la gente necesita trabajar, quiere trabajar y eso se nota en lo que nos plantean todos los días. Uno no puede hacer nada ahora pero creo que si como diputado. Tratamos en estos tiempos de escuchar mucho, mi experiencia de vida no fue fácil por eso entiendo cuando se plantea la necesidad de la gente de sentirse útil a través de un trabajo. El cara a cara con la gente es lo más fortalecedor, el hogar de los salteños es la mejor departamental porque cuando te abren las puertas es porque realmente creen en lo que uno ofrece, escuchar, dialogar y esa es la metodología de nuestro trabajo”.