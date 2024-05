Violencia en local bailable otra vez y van?…

A la hora 05:37 un móvil de seccional cuarta, concurre a local de bailes «PORCO NEGRO», por persona caída con abundante sangrado.

En el lugar al ingresar a dicho local ubicado en Avenida RODÓ esquina APOLÓN, se encontraba un masculino casi inconsciente, el mismo tenía abundante sangrado en la zona de la cabeza, se solicita unidad médica al lugar.

dónde el Dr GUIMARAENS, diagnósticó primario «TEC CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO CON HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO», es trasladado a H.R.S.

Testigos en el lugar J.I.L de 23 años, expresa que iba saliendo del baño, cuando ve que la victima A.M.B, de 20 años, con el indagado J P B. A, de 22 años, estos se chocan cuerpo a cuerpo, donde el indagado a posterior le da un golpe de puño a la victima, a posterior quedando caído en el suelo, dan aviso que el indagado se encontraba en la puerta del local, por lo que se concurre y se entrevista al mismo, donde este manifiesta que llegó próximo a la hora 05:00 al local de baile, donde la victima

lo choca de frente y empuja, dándole una cachetada, por lo que este responde con un golpe de puño y se retira, desconociendo que la victima se encontraba tendida en el piso con sangrado, se lo demora y se consulta a Fiscal de 3r. Turno, Dra MAZZARA, quien dispone CONDUCIR EL INDAGADO Y TESTIGOS, A INVESTIGACIONES, PARA TOMAR DECLARACIONES, CONSULTAR SI HAY CÁMARAS EN EL LUGAR, MÉDICO FORENSE PARA VICTIMA Y VOLVER A ENTERAR.

Quinto Elemento recabó información oficial debido a consultas realizadas en la mañana de este domingo, por el hecho en si y porque además se cerró el baile 5y30 am ,debido a la situación vivida en el lugar.

No es la primera vez que debemos informar sobre este tipo de situaciones violentas , que se dan en tal o cual y boliche. Es «folclórico» estas cuestiones, no importa el lugar ,pero en este caso , jóvenes mayormente protagonistas, debería existir algún tipo de medidas, sensibilización , preventivas , sancionatorias . Al problema hay que abordarlo , y no esconderlo.