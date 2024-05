Julio Franchi (Lista 600 – Ciudadanos – Malaquina Intendente): “Si quieren definirme digan que soy un obrero del partido”

El pre candidato a la diputación por la Lista 600 (Ciudadanos) del lema “Malaquina Intendente”, Julio Franchi, dijo haber aceptado el desafío de asumir la responsabilidad porque nunca dejó de militar para su Partido Colorado aceptando que el gran desafío es mayo del 2025 pero queriendo ganar antes la diputación.

“Miguel Feris al decidir no seguir en la actividad yo decidí seguir para recuperar un sector interesante y porque nunca dejamos de militar. El Partido Colorado viene bien y nuestro sector ha tenido varios cimbronazos, se fue Talvi en el mejor momento, perdimos a Adrián Peña, “la pérdida de Adrián fue muy fuerte, en un momento de reconocimiento para adentro del partido y para afuera. Hay cantidad de cosas que nos hicieron un sector fuerte pero que hoy está en una etapa de reconstrucción. A pesar de todo esto acá estamos”, dijo Franchi.

Reconoció que en política debe tenerse siempre claro que “Feris fue un referente con mucho apoyo, estuvo muy cerca de ser diputado por Salto, y el sector depositaba en él el trabajo político pero decidió por motivos personales dar un paso al costado y creo que en esta debería estar y lo hemos hablado. Lo más complicado es reconstruir el sector en Salto y lo fácil no ha sido mi forma de militar pero rescato que no tengo problema en asumir responsabilidades. Si quieren definirme pónganme que soy un obrero del partido en momentos de esplendor y de no tanto. No me pesa la responsabilidad y si tengo claro que es muy grande la responsabilidad. Estamos en un acuerdo muy esperanzador con Malaquina intendente pero en una comunidad diversa estamos todos y la competencia no es sencilla para nosotros”.

Franchi asumió que el desafío mayor es lograr la candidatura de Malaquina a la intendencia, “en tiempos en donde la medición de quien es más batllista está a la orden del día y debe tenerse en cuenta que los tiempos cambian pero los principios no cambian jamás. Un batllista tiene que tener hoy, hoy, algo de liberal asumiendo que las oportunidades sean parejas para todos, que los comienzos sean iguales para todos. Talvi habló del país modelo pero fue netamente liberal en sus propuestas. El lema Malaquina Intendente tiene como hilo de unión lograr la intendencia en el 2025, nadie plantea discrepancias, no nos une ni el odio ni nada que se le parezca. A mi no me van a encontrar en la crítica a Coutinho políticamente hablando, sino la crítica en la forma de llevar adelante el partido y mis diferencias se dieron cuando apareció la figura de Talvi. Yo nunca fui adepto a seguir los verticalazos o lo que la mayoría decide. Si se busca nutrir de energía a un partido hay que buscar las inyecciones de las diferencias y no mirar para otro lado porque eso aporta a los resurgimientos”.