Mijail Pastorino (Raíces – Lista 113 – FA): “Vamos por el rescate de valores históricos del Frente Amplio”.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular e integrante de Raíces, Mijail Pastorino, reconoció estar muy conforme con todo el proceso que se vivió desde hace unos años para llegar a un acuerdo electoral que tiene como primer mojón las elecciones internas y como gran desafío recuperar el gobierno nacional.

Pastorino dijo que “hemos venido consolidando Raíces y estamos muy conformes con algunas alianzas que logramos en el sub lema que no es más que algo más grande. La elección de junio tiene para nosotros varias connotaciones: elegir el candidato único, la fórmula, y en cada departamento posicionarse los distintos sectores para terminar bien posicionados. Para Raíces es importante porque las internas son las que nos darán proyección o no. La sorpresa más grande que hemos tenido a nivel país siempre han sido las internas en todos los partidos, por eso hay que estar, participar, hacer los planteos, ser claros y esperar que dice la gente. No hay que ser soberbios ni subestimar a nadie. Esa es nuestra intención, firme con los planteos y de como deben ser las cosas. Es un espacio de integración interesante con un perfil distinto y necesario en la interna del Frente Amplio”.

Pastorino agregó que a Raíces los une “es la necesidad de tener un planteo con rescate de valores históricos del Frente. La ética, la transparencia, y nos une la desazón de ver algunas cosas durante muchos años que no pudimos cambiar a pesar de querer cambiarlas. Hay gente que se ha sumado que en algún momento pensó que el camino era otro, se dio cuenta que no, hizo una autocrítica y hoy está con nosotros. Eso nos fue uniendo, no el odio, sino la angustia de ver como se procesaban las cosas y ver un proceso político que fue hacia un punto que no queríamos. El momento histórico en que estamos ha llevado a que se tengan que tomar decisiones para terminar con los cambios en la interna y dirigentes de primera línea que están en este espacio nos ponen en un desafío tremendo que no se como va a resultar. La coyuntura de liderazgos más firmes o menos firmes, las diferencias, en Salto sufrimos mucho algunos cambios de códigos que hicieron que este grupo Raíces comenzara a funcionar. No nos asegura posicionarnos mejor que nadie pero tenemos visiones distintas sobre cuales son las formas de actuar, de militar y nos motiva mostrar que dentro del Frente Amplio hay una forma diferente de ver las cosas”.

El dirigente emepepista enfatizó que junio es muy importante, “la orgánica del Frente Amplio es fundamental pero no es lo mismo negociar en una instancia como un plenario con respaldo electoral. Por eso es importante junio para nosotros, los posicionamientos internos que juegan luego en las decisiones. Es importante que el pueblo se exprese y en Salto vamos con la 133 con un planteo desde lo histórico adaptado a la coyuntura que hoy tenemos. Cuando pasemos raya de los resultados veremos como continúa esto pero está claro que sabemos que hay que cambiar algunas cosas en la forma de defender al Frente a nivel departamental. La opción, la alternativa a analizar si uno da el voto en consecuencia con lo que no está de acuerdo o si se mantiene en una postura absolutamente pasiva que creo es lo peor. Participar significa poder incidir mínimamente y si todos los que piensan como nosotros nos dan el voto, determinará que no sea lo mismo a la hora de hacer planteos. Nuestra aspiración es ganar sabiendo que hay mayorías abrumadoras que han terminado con el equilibrio y eso forma parte de los análisis de los frenteamplistas”.