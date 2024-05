Ramiro Rossi (LIsta 113 – Vamos Salto): “Rattín ante el problema siempre da la cara”

El joven dirigente de la Lista 113 de Vamos Salto, Partido Colorado, que promueve la candidatura a la diputación del Dr. Carlos Rattín, Ramiro Rossi, dijo en entrevista con Quinto Elemento Radio que no tiene dudas que la candidatura que promueven de cara a las internas revaloriza la función de un diputado por Salto.

“Yo comencé siendo niño con Rattín, acompañando a mi madre y en las elecciones de jóvenes si me invitó a participar”, dijo Rossi, “ese fue el primer paso y reconozco todo lo que hizo Carlitos desde distintos lugares. Nos da tranquilidad y certezas de un candidato que milita con honestidad, mira a la gente a la cara y no va a prometer lo que no es posible”.

Recordó que el lanzamiento de la Lista 113 fue bajo alerta roja, “sin embargo la gente lo respaldó porque cosecha lo que ha sembrado teniendo en cuenta que con casi 70 años salir al ruedo encabezando la lista habla a las claras de su compromiso. Quiere ser el diputado con aspiraciones de ganar. Yo soy agradecido con él pero es por los motivos de su forma de ser. Con Rattín uno mira y se siente identificado por la forma de trabajar. Es una persona a la que realmente le importa que mejoren las cosas y queda demostrado en su gestión en el equipo de dirección del hospital”.

El joven militante de la Lista 113, mencionó que Rattín no es de esconderse, “ante el problema siempre da la cara y responde. Es una de las características por las cuales queremos que sea diputado. La juventud de nuestra lista es fundamental en el trabajo de militancia. A nivel Vamos Salto hay un grupo de jóvenes divino, al abrirnos las puertas nos permite libertad para trabajar. A nosotros nos preocupa mucho el tema de la salud mental y analizar de que forma se lograr tener a los jóvenes involucrados con diversas actividades en una coordinación que debe existir entre el legislador y la gestión departamental”.

Rossi puntualizó en que “la interna es quien organiza el orden de los partidos y nos parece importantísimo que los jóvenes participen porque claramente queremos ir por bancas de ediles. Hay que seguir luchando por más presupuesto para atender el tema de salud mental que nos preocupa muchísimo”.