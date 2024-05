El comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, se refirió este sábado a los planteos de reducir la cantidad de efectivos o de pasar militares a la Policía para combatir a la delincuencia interna.

Durante su discurso por el 213 aniversario del Ejército Nacional (Día del Ejército), Stevenazzi aseguró: “que nadie crea que el Ejército Nacional no está en condiciones o no cuenta con los medios para cumplir con su misión. Eso son solo excusas que no aceptamos”.

“En el Ejército no sobra nadie. Digo esto porque cuando se realizan propuestas para asignarnos tareas diferentes a las que se realizan da la sensación de que nuestros efectivos están ociosos en las unidades militares y esto está muy lejos de ser cierto. De la misma manera ocurre cuando se expresa la idea de sacarle efectivos, también se debería definir qué se deja de hacer o cuántas y cuáles unidades militares van a ser suprimidas con las correspondientes consecuencias para la defensa nacional y civil. Reafirmo, el Ejército siempre va a estar al lado de su pueblo bajo el mando democráticamente elegido. Así nació y así seguirá siendo”, dijo el jefe del Ejército delante del presidente Lacalle Pou, el ministro de Defensa Armando Castaingdebat y demás autoridades políticas y civiles.