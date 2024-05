Concurso?Lima lo hizo otra vez!!por resolución premió su secretario con 26 mil pesos más al mes e ingresó su hermana cómo designación directa a Biblioteca Municipal y ADEOMS?y los sueldos de los funcionarios municipales?

No sorprende más a nadie ya, la impunidad con que el intendente de Salto y el secretario de intendencia se han manejado en esta gestión del gobierno departamental. Similar a la primera (2015-2020)pero con un plus importante de clientelismo crudo y duro , transversal en todos los espacios. Designaciones, cooperativas,terrenos ,grados , cargos , servicios , monotributos, rellenos, madera ,pedregullo, publicidades , pases en comisión, designaciones en Montevideo para su campaña, ambulancias donada dos veces , en fin…

Un intendente que recordemos dijo públicamente que iba a solicitar campaña sin goce de sueldo a partir de Marzo y no lo hizo , la solicitud pero la licencia para su campaña continuó, cómo desde hace muchos años.En este sin fin de historias , vuelve a nombrar designaciones directas estos días ,que Adeoms no se entera , como la del hijo de su chófer Iris R., el hijo de un carnicero del Cerro, en Camino del Exodo ,la hermana de su secretario, Julieta en biblioteca Felisa Lisasola. Alguna de estos días , suerte que la modalidad es concurso como me dijo un amigo , concurso con dedito , liso y llano. Pero la cosa empeora aún más cuando en diciembre le otorga una compensación a su secretario . El año pasado, y según Resolucion 426/2023, de fecha 20 de diciembre, los salteños le pagamos a Angelo, con retroactividad al 1 de diciembre, una compensación mensual por $ 17.500. La misma se pago por los meses de Diciembre a Febrero, por lo que estaríamos hablando de un total de $ 52.500.Pero eso no termina acá con fecha de 28 de febrero 2024 , se revocó esa resolución, la cual dio lugar a la 67/2024, donde Lima establece que los salteños debemos pagarle a Angelo partir de marzo, el 7 % del sueldo básico del intendente. Claro, la compensación no aumenta, a diferencia que el 7% SI aumenta.Un sueldo del intendente de aproximadamente según la tabla oficial publicada de 521.359 pesos , de sueldo bruto ,sumado aquí 153 mil pesos de gastos de representación.

Entonces si vamos a la última resolución del intendente Andrés Lima respecto a su secretario Angelo , su compensación especial mensual es calculada de su sueldo bruto , 368 mil pesos, lo que hace la suma de 25. 700 pesos mensuales más su sueldo grado administrativo, grado 10.

Una papa y no la de Nabone, si además le agregamos que la hermana del secretario ingresó en forma directa . Una viña Lima , si Sr y con Chiriff.