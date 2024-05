POR QUÉ MARCELO MALAQUINA INTENDENTE

Hace años Salto era una ciudad prospera y hermosa en todo sentido. Luego de los tres periodos de gobierno del Escribano Eduardo Malaquina el intendente más querido por el pueblo porque era un Señor dónde uno podía identificarse como salteño orgullosamente y uno veia trabajo en las calles que hoy son lo más parecido a la luna con cráteres a cual de todos es mas grande. Vemos una ciudad venida abajo donde prácticamente no hay turismo, donde no hay trabajo que lastimosamente somos el departamento con mayor índice de desempleo , vemos que pasaron décadas y cada vez estamos peor. Los políticos de todos los sectores echan culpas de pésimas administraciones a gobiernos anteriores y ninguno se hace responsable de sus acciones. Se acuerdan de la letra del tema El Orejano ? En ella resa la frase “vienen a elogiar divisas y a desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron” hoy se está dando precisamente eso. Estos “señores” de la política vienen prometiendo hace años y ya tuvieron la oportunidad de hacer algo por Salto y el resultado es muy triste, no hay obras significativas para la ciudad a no ser algún inversor privado, no hay un solo y triste proyecto que sea de utilidad para los Salteños. Tuvimos y tenemos diputados CERO PROYECTOS y nada de traer algo para nuestra ciudad. Hace tiempo que veo , calles destruidas, remendadas con material de cuarta, gastos injustificables , si voy a los últimos 15 años veo una intendencia en caída libre con una deuda de 700.000.000 UYU del último gobierno colorado y estos últimos casi 10 años una deuda que se triplicó o sea que pasa de los 2.000.000.000 UYU (más de 50 millones de dólares) y lo mas triste es que no hay obras que justifiquen , no hay inversión en nada viable. Veo un destruido proyecto que es la Central Hortícola donde los puestos son sucuchos donde no tienen la capacidad de lugar físico para que los productores puedan poner toda su mercadería y ni hablar que no lo quieren ni que se los regalen es un fracaso rotundo. Así puedo seguir y la lista es larga. Por otro lado Salto necesita un intendente que venga a servir y no a sevirse de la política. Necesitamos como Salteños un equipo de gobierno que brinde soluciones Desde las necesidades mas básicas como lo es el vivir dignamente. MARCELO MALAQUINA tiene las ganas y la convicción de hacer las cosas bien para todos nosotros ,es joven y de muy buenos valores y principios. Nosotros creamos un equipo con gente de trabajo y esfuerzo para demostrar que se pueden hacer las cosas bien, por ejemplo tenemos como pre candidato a la diputación al Dr Francisco Merino de amplia trayectoria en su profesión y demostrado el logro de proyectos que trajeron mabo de obra e inversiones para Salto que es lo que se necesita. Cuando decidimos conformar la lista 21 del Partido Colorado tenemos bien en claro que debemos ganar en primera instancia las internas del Partido Colorado para renovarlo y darles a las personas la posibilidad de crecer como se lo merecen. Cuando hablamos con las personas se nos unen día a día más y más. Les contamos nuestros planes, proyectos y se nos suman de todos los sectores políticos como militantes del frente amplio de reconocida trayectoria, como del partido nacional , como de cabildo abierto etc etc y esto quiere decir que vamos por buen camino. La lista 21 (Construyendo Futuro) es plural donde todos podemos hablar, opinar y resolver porque de eso se trata. Los demás simplemente digitan y se hace lo que ordenan si no es así los borran sin duda es una forma de dictadura partidaria. Eso se tiene que terminar de una vez por todas porque si queremos sacar a Salto adelante la pluralidad tiene que ser la fuerza y la lista 21 con Marcelo Malaquina tiene esa capacidad de ser abiertos y sensatos. Si me pregunto ¿por qué Marcelo Malaquina ? La respuesta sería; Es buena persona, accesible, no tiene mancha de ningún tipo , no lo pueden señalar con el dedo ni catalogarlo como corrupto, es nuevo, joven y con experiencia que tiene un legado muy fuerte que le dejó su padre y las enseñanzas. Si las encuestas son veraces hoy Marcelo Malaquina y la lista 21 estaría liderando las internas del Partido Colorado. Esto dejaría en posición a Marcelo Malaquina de ser el nuevo intendente de Salto. Pero no queda solamente ahí sino que el Pueblo Salteño despertó y quiere un líder nato y real donde no se le siga mintiendo. Varias listas acompañan al precandidato a la intendencia de Salto Marcelo Malaquina y estamos en la cancha para ganar y demostrar que se pueden hacer las cosas bien, cuando todos decían que el Partido Colorado estaba muerto hoy les tiemblan lss patas s esos señores que trataron de destruir al Partido Colorado y surge un candidato único y excelente. Faltan pocos días para las internas donde la verdadera batalla está en las filas del Partido Colorado . A todos los que quieran trabajar de verdad por Salto les extendemos la invitación para unirse a la lista 21 de cara a las internas del Partido Colorado. Es tiempo de victoria es tiempo de cambios es tiempo de que los Colorados y sobre todo los Salteños digamos basta!!! Queremos cambiar queremos construir un futuro. Por una ciudad prospera, hermosa, con verdaderos proyectos, con un turismo de nivel nacional e internacional, con trabajo con dignidad.

Marcelo Malaquina Intendente

Francisco Merino diputado LISTA 21