Albarenque -Lima «aparecen» juntos por 1era vez en 8 meses , en San José …

Después de la investigación de policía de Salto , por denuncias a la gestión de Henry Albarenque y Juan Guarino ,al frente de la Dirección de Movilidad Urbana en Salto, no se mostraron más juntos públicamente con el intendente de Salto. La renuncia de los dos cargos , la investigación administrativa que aún no finalizó en intendencia, poco creíble por cierto , hizo que Lima freezara a Albarenque. No solo no se mostraban sino que no siquiera viajaba . Con el correr del tiempo todo cambió y volvieron a la «juntada». Fiscalía según lo último que investigó Quinto Elemento, está esperando que intendencia brinde respuestas a preguntas que envió la Fiscal , y eso ha dilatado un poco la causa. Lo importante es mostrar que están juntos, es en cierta manera una forma de respaldar a Albarenque,a su lista y además es la hipocresía literal de un Lima ,que para afuera exige renuncia y por atrás nombra el suegro de Albarenque en ómnibus ,para de cierta manera «no dejarlo sin nada»y además recorre el país con él,como antes