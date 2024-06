Criminal actitud de intendencia de Salto, indiferencia y ausencia de gestión en calles que son «trampa mortal»

Hace muy poquitas horas lamentablemente, tuvimos que lamentar el fallecimiento de una salteña, cuando iba a trabajar . Nos detuvimos a pensar en ella un minuto? Una sra que se levanta a la mañana y sale en su moto ,a cumplir con su responsabilidad diaria , de su trabajo . Para ello, recorrer una distancia ,un camino y el que lamentablemente,fallece. Por impericia , por ausencia de empatía , por la mala gestión , por la ausencia de interés de un gobierno departamental responsable del mantenimiento de las calles , que deberían estar medianamente en condiciones. 9 años pasaron de la falta de respuestas.Que la empresa,que el gobierno anterior,,que la lluvia, que el calor ,etc. En el medio ,la gente, y una conducta criminal del no hacer , a pesar de saber que las consecuencias pueden ser la muerte de quienes atraviesan o transitan las calles de Salto,en este estado abandónico y tramposo , con pozos asesinos , escondidos algunos y otros claramente visibles en que han adquirido ya su vida propia

El viernes Ana , una sra de 49 años falleció y detrás de ella nuestra rabia ,nuestra impotencia , nuestro dolor…Que hicimos mal ?no reclamar ?no exigir? No!!! Al intendente Lima se le ha exigido una y otra vez que arregle las calles, una y otra vez se ha reclamado el caos en Salto ante la ausencia de políticas públicas,en todos los espacios y en en «calles», alumbrado , recolección..Pero un intendente ausente , en campaña política que ,sigue cobrando su sueldo , tiene esta conducta criminal , de mirar para otro lado ,de no hacer ,aún sabiendo que eso , puede traer consigo, la muerte de la gente , que transita o trata al menos , por las calles de Salto. El después, el mandar camiones a la Oribe a tapar el pozo ,siguió siendo sucio, artero y hasta innecesario, no en ese momento. Una vida que se va y pretende la intendencia de Salto , la naturalidad de hablar de cinco cuadrillas, para una ciudad que sus calles , parecen el Vietnam en guerra.A los familiares de la Sra, nuestro pésame, lo sentimos mucho..

La imágen de la nota es la calle 18 de Julio ,entre Rivera y Varela, meses de ese pozo , meses de muchas caídas de motonetistas ,trampa mortal la espera , seguramente de otra muerte .