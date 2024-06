«Estoy escuchando y mirando un programa televisivo en el que se informa una campaña contra un candidato a Intendente que no es de mi Partido la que será denunciada por difamación. .Me viene al recuerdo las tantas falsas denuncias contra la administración de Germán Coutinho archivadas por falta de pruebas y la que sufrí por parte de la administración de Andrés Lima contra mi persona archivada por la misma causa. Sin duda que me solidarizo con todas esas circunstancias que evidencian la actitud de personas que no miden su accionar al tratar de ensuciar personas y familias con el único objetivo de mantener el poder.Allá ellas y los amigos que los apoyan.Me quedo con la tranquilidad de conciencia y el dictámen de la Justicia y con el apoyo de los amigos y las personas que siempre han permanecido a nuestro lado.No todo vale «

Dr.Manuel María Barreiro

.