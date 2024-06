Lic. José Antonio Cardozo, candidato a Diputado por la Lista 2000“El Batllismo no regala el pescado, enseña a pescarlo para que el individuo prospere con orgullo”

El jueves pasado con la presencia del Pre Candidato a Presidente Tabaré Viera, la Lista 2000 que conduce el Lic. José A. Cardozo dentro de la agrupación Renovación Batllista Republicana (Reno.Ba.R.), inauguró su sede central en calle Larrañaga 67. Para Cardozo, así como en Montevideo se inaugura la “Casa Batllista”, en Salto su agrupación inauguraba la “Casita Batllista”, “esta casa será el bastión de los principios base del Partido Colorado, un lugar acogedor, de corazón grande y con ideas firmes”

Para el candidato a Diputado el Batllismo no es socialismo, no es comunismo, no es totalitarismo, es humanismo, es poner el foco en el individuo en el ser humano, para lograr que este crezca, mejore, prospere. “El Batllismo no te da el pescado, te enseña a pescar, para que seas independiente, y tengas el orgullo de llevar el fruto de tu trabajo a la mesa.”

Liberales pero no Libertarios

«Creemos en la libertad en toda su extensión, pero no somos libertarios en la concepción que vemos al otro lado del río. Creemos en la libertad de mercado, tanto mercado como sea posible pero también tanto estado como sea necesario. Por que el estado debe estar presente, para generar las condiciones, los marcos necesarios para que por ejemplo se pueda desarrollar un sector productivo. Como pasó con el Plan Citrícola, o con el Ley Forestal o con el régimen de Zonas Francas. Todas estas políticas, han sido con influencias de políticos Batllistas. Un estado presente que ordene, propicie y genere el desarrollo, motivando fuentes de trabajo que es lo que la gente hoy más nos demanda.»

COHERENCIA y EXPERIENCIA

Cardozo hizo hincapié en la experiencia propia y del equipo que lo acompaña manifestando que su agrupación es la coherencia y la experiencia. “La coherencia de estar en donde hemos estado siempre, desde que tenemos conciencia cívica, y la experiencia que en el caso personal, además de nuestra carrera profesional, o nuestra vinculación con un medio de comunicación, tenemos la experiencia de haber pasado por la Junta Departamental, de conocer como funciona un legislativo y su vinculación con el ejecutivo.”

Manifestó que la experiencia más grande esta en el equipo que lo acompaña, empezando por Blanca Hackenbruch, que hoy encabeza la 2000. Quien ejerció como Directora de Hacienda del 95 al 2000 “en la mejor administración de las tres que tuvo el Intendente Malaquina”. La experiencia de un médico de cercanía como lo es el Dr. Alvaro Ferreira, que “conoce la problemática que hoy nuestro departamento tiene en temas de salud y para lo cual esta agrupación ha delineado una línea de acción que queremos promover desde una futura diputación”.

Mencionó además a Norberto Oliva, un ex funcionario municipal de impecable legajo con conocimientos de las directrices departamentales, del ordenamiento territorial, quien colabora con en los temas de políticas de vivienda.

“También tenemos promesas de futuro, por que este grupo, si bien estamos nosotros al frente, será una plataforma que esperamos le de a la ciudadanía políticos de fuerte identidad ideológica y con compromiso para mejorar la calidad de vida de la gente. Y allí tenemos nuestras esperanzas en Alexander Fagundez, un joven que siente profundamente el Batllismo y que en el futuro pretendemos sea otro exponente de Reno.Ba.R.

Una lista representativa

Luego de hacer un repaso por las principales propuestas que conforman su plataforma de ideas, Cardozo hizo hincapié en que la lista que había sido presentada con un amplio respaldo, 124 nombres que representan mas de 85 familias de distintos barrios de la ciudad y pueblos del interior. Representantes de Barrio 100 Manzanas, La Estrella, San Martin, Saladero, Cerro, Centro, Salto Nuevo, Zona Este, Burton, Barrio Uruguay, Ceibal, Yaque, Rincón de Valentín y Pueblo Lavalleja.

“La verdad una lista muy representativa, que además cierra en los lugares de honor con dos personalidades que han sido figuras políticas trascendentes en el contexto local y nacional, estamos hablando del Dr. Luis Batlle Bertolini y del 2 veces presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti. Realmente un honor, tener una lista que cierra de esa manera.”