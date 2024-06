Salto Grande apoyará la construcción de policlínico veterinario de la UDELAR

Con el propósito de continuar aportando al desarrollo del departamento, la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande firmó un convenio con la sede de Salto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (UdelaR) a partir del cual se compromete a aportará $ 2 millones para la construcción de un policlínico veterinario público.

“Con este convenio se avanza en seguir apostando a que más estudiantes puedan estudiar en el norte del país. Esta era una necesidad que los estudiantes de veterinaria vienen realizando hace más de veinte años, con el objetivo de poder tomar clases de manera acorde y adecuada. A su vez, se brindará ayuda a muchas personas que no pueden pagar por la atención de sus mascotas. Desde CTM siempre estamos dispuestos a contribuir con las acciones que son importantes para el progreso de Salto”, expresó Martín Burutarán, Presidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM.

La construcción de este policlínico permitirá a los estudiantes realizar cursos y prácticas clínicas en la sede de Salto de la Facultad de Veterinaria, evitando trasladarse a Montevideo. De esta forma, impulsará el avance de la educación en medicina veterinaria en el litoral del país, a la vez que contribuirá a la descentralización universitaria.

Además de los aportes educativos, tendrá un impacto social en el departamento, ya que se brindará asistencia veterinaria gratuita, apuntando a la atención de las mascotas de la población vulnerable que no cuentan con los medios necesarios para costear una clínica privada.

A su vez, aportará a las políticas públicas sanitarias, brindando asesoramiento en zoonosis, así como en bienestar y tenencia responsable de animales.

El policlínico estará ubicado en un predio lindero al ex zoológico municipal, cedido en comodato por la Intendencia de Salto.

Las obras comenzarán en los próximos días. En total demandará una inversión de $ 18 millones, que se completará con fondos propios de la UdelaR y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En el caso de Salto Grande, la inversión proviene de los Fondos de Responsabilidad Social, compuestos por el fondo recaudado en el peaje del puente internacional Salto Grande.

En el marco de la política de Responsabilidad Social de CTM, esta acción se suma a otros convenios sellados con diversas instituciones de Salto, con la meta de ser parte del desarrollo social, económico y educativo del departamento.