Para Equipos , en el Partido Colorado gana Ojeda..

La interna del Partido Colorado es la más compleja, no solo de este proceso electoral, sino también en los anteriores. En la última encuesta de Equipos Consultores, Andrés Ojeda recibe 45% de las preferencias en el electorado colorado total. Un escalón por debajo se encuentran Robert Silva con 21%, Tabaré Viera con 16% y Gabriel Gurméndez con 13%. Las diferencias entre estos tres no son estadísticamente significativas, por lo que no es posible afirmar cuál es el orden relativo entre ellos.

La tendencia más marcada en la interna colorada en los últimos meses ha sido el crecimiento de Ojeda, tanto en sus indicadores de conocimiento e imagen como en los de preferencia.