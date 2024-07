Dr.Rodrigo Perna vicepresidente del SMU: El 60% de las cirugías del Hospital del Cerro «son emergencias, solo por eso ya se justifica”

El vicepresidente del SMU dice que en el gremio no hay divisiones sobre la situación del Casmu: el sistema no asimilaría su cierreEl cirujano y docente Rodrigo Perna vive días intensos. Como vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), electo en setiembre pasado, está atento a la crisis del Casmu, que vive horas definitorias. Y como coordinador quirúrgico entre el Hospital del Cerro y el Maciel, desde el 15 de noviembre, sabe que quien puede estar en la mira es él.

Sobre la crisis de la tercera mutualista más grande en número de afiliados, la interna del SMU ha mostrado unidad. Las diferencias que pueden haber tenido el presidente José Minarrieta y él —líderes de la agrupación mayoritaria y de la primera minoría, respectivamente—, en este caso, quedan atrás: ambos quieren que el prestador siga abierto, más allá de quién lo dirija. “No solo nos preocupa el Casmu, sino todo el Sistema (Nacional Integrado de Salud, SNIS). Este no soportaría el cierre de una institución con 180.000 socios y 7.000 trabajadores”.Sobre el Hospital del Cerro, al que defiende con todas sus fuerzas, sabe que no hay unanimidades y apunta a “colegas” que dicen “barbaridades” sobre él. A algunos los nombrará; están en veredas opuestas en la interna del SMU. Anuncia que el flamante centro asistencial, inaugurado el 6 de noviembre, pronto tendrá un tomógrafo funcionando. Y que el 60% de las más de 360 cirugías que se han practicado ahí han sido de emergencia, “de riesgo vital inmediato”, algo inusual en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Solo por eso ya se justifica que esté”.

Si bien considera que las críticas al Hospital del Cerro, sobre todo por dos muertes de pacientes que no fueron operados ahí pese a llegar a la emergencia con riesgo vital inminente, tienen una “intencionalidad totalmente política”, no cree que la política partidaria haya impregnado al colectivo médico. “Somos 14.000 y en las elecciones del SMU participamos muy pocos. Los que hablamos de estos temas siempre somos los mismos”, minimiza.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que el doctor Rodrigo Perna mantuvo con Búsqueda.

—¿Qué tan informado está el SMU sobre la situación del Casmu?

—Estamos al tanto. Cuando nos reunimos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), se nos dijo que ni bien se tenga una definición se nos iba a informar, luego de hablar con la propia institución, claro.

—El miércoles 3, cuando ustedes se reunieron en el MSP, había una sensación de cosa resuelta, de que el desenlace era un hecho y se iba a una intervención. Fue al día siguiente de la intimación del Ministerio.Nos quedó la misma sensación que a todos. Quedé muy contento en el sentido de que el MSP nos llamó para explicarnos por qué habían resuelto eso. Las explicaciones son las que todos conocen. Están esperando este tiempo, que es reglamentario, para que el Casmu proponga una salida, que es económica y financiera. En el SMU vamos a esperar qué pasa. Lo que pedimos sí es que la institución se mantenga trabajando, se mantengan las fuentes de trabajo médicas y no médicas y la calidad de la asistencia. Y en eso se comprometieron las autoridades.

—A mantener la institución, no necesariamente con las actuales autoridades al frente.

—De eso no se habló. Fueron muy cuidadosos. Simplemente nos informaron y nos dijeron cuáles son las posibilidades, de no hacer nada, de acceder a dar el fideicomiso, o a intervenir con o sin desplazamiento de autoridades. Que la empresa no siga no está planteado.

—¿Hay unión en el SMU en este tema?

—Sí, claro. Por eso mostramos una imagen de unión, poniéndome frente a las cámaras (junto al presidente, José Minarrieta). No solo nos preocupa el Casmu, sino todo el sistema. El resto del SNIS no soportaría el cierre de una mutualista con 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores. Es indiluible en el resto del SNIS.

—Ante la prensa, Minarrieta dijo que, más allá de que la crisis del Casmu lleva años, esta se agravó en la actual administración, de Raúl Rodríguez, de 2019 a hoy, ¿usted está de acuerdo? ¿No hay responsabilidades de gestiones anteriores?

Hay que separar la historia del Casmu en antes y después de 2009, cuando se separó del SMU. De los períodos anteriores no tenía tanta información. La realidad es que no solo no mejora, sino que permanece en caída lenta. Por supuesto que no es solo responsabilidad de estas autoridades, pero se nos transmitió (en el MSP) que, con la gestión actual, hay pérdida de confiabilidad y pérdida de línea de crédito.

—Usted es coordinador interhospitalario entre el Cerro y el Maciel. ¿Cuál es exactamente su función?

—Ese cargo fue creado porque comenzó a funcionar un hospital nuevo. Yo hace 20 años que estoy en el Maciel, conozco a todos y estuve en varios cargos. Yo estaba en la Dirección de Cirugía de ASSE y se me nombró ahí para facilitar los procesos que pudieran requerir una coordinación entre esos hospitales. Es bueno aclarar que no es solo en casos de urgencia o emergencia. De hecho, eso es en lo que menos se puede actuar. Es, por ejemplo, cuando se pide una fibrogastroscopía y el servicio de Endoscopía del Maciel no logra coordinar rápidamente; puede ser una resonancia o una ecografía. Más allá del título, puedo buscar la coordinación con otros centros, incluso privados. La estructura del Cerro incluye a los médicos y cirujanos de guardia, tres que pasan visita de piso, el jefe de cirugía, el jefe del Hospital y yo en la coordinación. Yo no estoy en la asistencia de los pacientes. Sí estoy a la orden por si pasa un evento catastrófico y los recursos humanos no dan abasto, ahí me llaman y voy, como iría a cualquier otro hospital.

—Más allá de su cargo, en los casos que han salido a la prensa por su desenlace, el del paciente que terminó muriendo en el Hospital de Clínicas en noviembre y el que llegó muerto al Maciel el mes pasado, las decisiones de que fueran trasladados las tuvieron que tomar los cirujanos de guardia del Cerro, no usted.

—Y así debe ser. Así es como se trabaja en cirugía, en todas partes. El que resuelve sobre el paciente es el que ve al paciente.Para qué está el Hospital del Cerro?

—Yo me recibí de médico en 2002. Nunca en mi vida vi inaugurar un hospital. No sé cuándo fue el anterior. Todos los médicos de mi misma generación, los que critican este hospital, nunca vieron uno nuevo. Habrán visto reformas, ampliaciones. Yo no entro en las discusiones sobre si este hospital debió haberse hecho más allá, más acá, más al costado. Ahora, decir que un hospital no está bueno que esté, es una barbaridad que aún es peor si lo dice un médico (N. de R.: Se refiere al neurólogo, exdirectivo del SMU y referente del Frente Amplio en temas de salud, Federico Preve). Es excelente que se haya hecho un hospital. Ahora, eso no significa que no haya errores.

—Le voy a leer algo que salió en el portal de ASSE en junio de 2022. La web refiere al Hospital del Cerro como un “hospital quirúrgico, que contará con 2 blocks, y permitirá descongestionar al Hospital Maciel”, que por su enclave “atenderá fundamentalmente la demanda de operaciones traumatológicas ocasionadas por siniestros de tránsito, así por situaciones de violencia que requieren de una rápida respuesta ”. A poco de ser inaugurado, el ahora exgerente general de ASSE, Eduardo Henderson, reconoció que esta comunicación fue un error. Luego del episodio del baleado que terminó muriendo en el Clínicas,el entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, habló de “subjetividades” de médicos que cuestionaron el pedido de traslado. El Cerro no tiene tomógrafo ni CTI. ¿Considera también que fue un error esa comunicación

Un hospital ahí es clave. Cuando no estaba, los heridos llegaban igual. Los traían los vecinos o la Policía. Se les daba la asistencia que podían en el Centro Coordinado, que no es la asistencia actual. Ya que haya un cirujano de guardia es una diferencia tremenda: se salvan un montón de vidas. Y, si además le ponés block y anestesistas… Esos pacientes ya no llegaban al Maciel. Criticar eso es bravo; en un médico, es una tremenda irresponsabilidad profesional. Le tiro un número: ya se hicieron 360 cirugías en el Hospital del Cerro. Otra cosa inédita en el Uruguay: en ASSE la mayoría de las cirugías son de urgencia, que requieren atención médica, aunque no haya un peligro inminente de perder vida; en el Cerro, la mayoría son emergencias, más de un 60%. Estas son cirugías de un riesgo vital inmediato. ¡Si estará justificado solo por eso el Hospital del Cerro! El lunes (8) se operó un paciente con cuatro heridas de bala, socio de una mutualista. Se le intervino, se le salvó la vida y, totalmente estabilizado, se lo trasladó a su mutualista. En la mañana, hubo tres heridos a la vez de emergencia. No todos los hospitales tienen que ser de tercer nivel, está bien tener de segundo nivel; no por no tener CTI no podés hacer nada, hay muchos hospitales del interior que no tienen CTI.

—¿Y cómo se explica lo que pasó con los dos pacientes que murieron tras no ser intervenidos en el Hospital del Cerro? ¿A qué atribuye su repercusión?

—A una intencionalidad totalmente política. No se analizan los casos puntuales que pasan en otros lados.

—¿Pero no hay un error sistémico? Eso lo indicó un comité de notables, convocado luego del primer episodio notorio, que cuestionó la falta de protocolo y coordinación para estos casos.

—Cuando uno está de guardia y llega un herido grave, uno no pregunta de dónde viene y no hay protocolo para eso, todos sabemos lo que hay que hacer, quién se puede trasladar o quién no. Yo no tengo que llamar a nadie para saber qué paciente es trasladable o no trasladable. Eso te lo da la profesión. Ahora, somos seres humanos y nos podemos equivocar. El siguiente paso es hablar de colegas que son objeto de investigación administrativa. En el segundo caso (el de junio) aún no terminó. Y eso no está bien.

—¿Usted piensa que se actuó bien en estos casos desde el Cerro?

—Desde el punto administrativo, sí.

—¿Y del punto de vista médico?

—No estuve valorando a los pacientes. Me ciño a lo que señaló la investigación administrativa (N. de R.: cuatro médicos fueron sancionados, uno de ellos del Cerro)Bien, eso que dice es si el paciente tiene la buena suerte, por llamarlo de alguna manera, de que se lo valore y lo traslade un médico en una ambulancia. En los dos casos que trascendieron en la prensa, los pacientes que luego fallecieron fueron llevados al Cerro por la Policía y por un familiar.

—Lo que no se puede decir, y lo han dicho colegas, es que, si los hubieran llevado primero a otro lado, el resultado podía ser distinto. Es un disparate grave que lo diga un médico. En todo caso, luego se estabiliza y se lleva a otro lado. Adelanto una cosa: ya hay tomógrafo en el Cerro. Está autorizada la compra. Ya estaba previsto desde antes de que se inaugurara.

—¿Cuando estaría funcionando?

—No va a demorar mucho. También se está pensando en aumentar el número de camas. Hoy tiene 22. También se piensa en montar un CTI. Pasa que estos no son procesos de un día para otro. Creo que su creación fue acertada, excelente e histórica. Y tiene mucho para mejorar.

Entrevista de Búsqueda (Leonel García), Foto: Mauricio Zina