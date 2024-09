El más grande de la historia, el «Gran Lucho», Suárez tiene algo que decirnos

El máximo goleador de la historia dará una conferencia de prensa el lunes desde el Estadio Centenario», anunció la AUF a través de la cuenta oficial de la Selección Uruguaya.El futbolista de la Selección Uruguaya de Fútbol, Luis Suárez, brindará una conferencia de prensa este lunes a la hora 20:00 en el Estadio Centenario.

La noticia fue dada a conocer este domingo a través de la cuenta oficial de la Selección con la frase: «Suárez tiene algo para decirles».

Este domingo en el programa de Canal 10, Punto Penal, el periodista de Subrayado, Martín Charquero, se refirió a un «rumor» que corrió en las últimas horas sobre el retiro del salteño.

rumor es que Luis Suárez se retiraría de la Selección Uruguaya el próximo viernes en el Estadio Centenario en el partido frente a Paraguay, esto es un rumor, por ahora», aclaró el periodista.

Y agregó: «No hay nadie, ninguna persona que me lo haya asegurado, me lo haya garantizado, pero en la interna de la AUF nadie dice que no a esto. No sería algo que haya descolocado a la gente de la Selección, cuerpo técnico, algunos futbolistas pueden estar al tanto, algún dirigente puede estar al tanto, por eso creo que no es algo que los haya descolocado».